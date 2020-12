Deze twintigers in Bosnië werden geboren na een verkrachting

In Bosnië is de oorlog 25 jaar na dato nog overal. In de gaten in de muren van vervallen huizen waar gezinnen uit wegvluchtten die nooit meer terugkwamen. In de schoolboeken van de op geloof gesegregeerde klassen die ieder hun eigen versie van de geschiedenis leren. In de zichtbare en onzichtbare wonden van de slachtoffers en de daders. En in het dna van Ajna, Jelena, Lejla en een onbekend aantal andere twintigers. De kinderen die werden geboren als resultaat van het seksuele geweld tijdens de oorlog.

Toen Jelena Cajic (27), een tikkeltje verlegen vrouw met haar bruine haar in een losse knot en, opgroeide in Tuzla, was het altijd duidelijk dat er iets ‘anders’ was aan haar. Ze woonde met haar moeder, haar tante en haar oma. „Sowieso al niet het traditionele gezin dat andere kinderen hadden. Voor sommigen was alleen het feit dat ik geen vader had al genoeg om me te pesten”, vertelt ze.

Het was ook nog zo dat haar oma eigenlijk voor haar zorgde. Die zat klaar met thee als ze uit school kwam. „Mijn moeder leefde in haar eigen wereldje. Ze was diep ongelukkig. Tegen mij was ze koud, afstandelijk.” Al voordat zij haar verdriet begreep, liep Cajic altijd op haar tenen om te proberen haar moeder gelukkig te maken. „Ik dacht: als ik heel lief ben, en de beste cijfers haal, voelt zij zich misschien beter.”

Wanneer Cajic gevraagd werd naar haar vader, verzon ze dat haar ouders gescheiden waren. „Thuis werd gedaan alsof die persoon niet bestond. En uit het zwijgen erover, begreep ik alleen dat het maar beter was dat hij niet bestond.”

Langzaam verzamelde ze de puzzelstukjes van haar moeders trauma en haar eigen afkomst. Ze hoorde flarden van gesprekken over de oorlog. Haar grootmoeder vluchtte in 1992 met haar twee dochters naar familie aan de Servische grens in de hoop daar veiliger te zijn, maar kwam alleen maar dieper in het geweld terecht. De broer waar ze hoopte te schuilen, wees hen af. En terwijl zij gedwongen werd te koken in de gaarkeuken van het Bosnisch-Servische leger, verkrachtte de man bij wie ze onderdak had gevonden haar 15-jarige dochter. „Het woord verkrachting wordt in mijn familie nooit uitgesproken, het is ‘dat wat er gebeurd is’.” Elke generatie in haar gezin, lijdt op een eigen manier onder die ene daad, beseft Cajic, die tegenwoordig juriste is.

Ajna Jusic (27) ontdekte na een verwarrende jeugd, die ze deels in een opvangcentrum doorbracht, op haar vijftiende wie ze was. In een doos met papieren bij haar moeder en stiefvader thuis vond ze de verklaring vol gruwelijke details die haar moeder in 1993 aan hulpverleners en de politie had gegeven. Het kostte haar negen maanden en de hulp van een psycholoog om er met haar over te durven praten. „Ik wilde mijn moeder niet herinneren aan haar trauma. En zij was bang het mij te vertellen, omdat ze dacht dat ik dan altijd alleen zou blijven. Want wie zou er willen trouwen met een dochter van een verkrachter?” Jusic vertelt er over in Sarajevo waar ze, inmiddels zelf psycholoog en activist, nu woont. Met haar geblondeerde, jongensachtige coupe is ze een opvallende verschijning.

Overal ter wereld worden slachtoffers van verkrachting omgeven door stigma, schaamte en schuldgevoel. Dat er kinderen worden geboren uit seksueel geweld wordt nauwelijks besproken. Maar de systematische en etnische aard van de verkrachtingen tijdens de Bosnische oorlog tussen de orthodoxe Serven, katholieke Kroaten en islamitische Bosniakken maakt zowel de individuele als de collectieve verwerking nog veel ingewikkelder.

„Je groeit op met het gevoel ongewenst te zijn”, zegt Cajic. „Niet eens zozeer door je familie, maar door de samenleving. Want voor sommige mensen in Bosnië zal je nooit iets anders zijn dan een kind van de vijand.” Jusic zegt iets vergelijkbaars: „Ik ben niet alleen het trauma van mijn moeder, maar ook een trauma van dit land. Ons collectieve trauma van verkrachting, dat in de oorlog als wapen werd gebruikt.”

20.000 tot 50.000 vrouwen verkracht

Jusic en Cajic hebben iets heel bijzonders gevonden om met hun familietrauma en het nationale trauma om te gaan: elkaar. Drie jaar geleden werden zij met dertien andere twintigers bijeengebracht door een psychiater die hun moeders kende. Jusic noemt hun ontmoeting de mooiste dag van haar leven. „Omdat ik ontdekte dat ik niet de enige was, dat er andere mensen zijn die mij precies begrijpen.” Zij richtte vervolgens de organisatie Vergeten Kinderen van Oorlog op, die nu vijftig leden heeft. „We hebben allemaal ons eigen verhaal, maar iedereen heeft te maken gehad met problemen thuis, schaamte, schuldgevoel en discriminatie.”

Hoeveel zulke oorlogskinderen in Bosnië en Herzegovina geboren zijn, is nooit uitgezocht. Schattingen lopen uiteen van enkele honderden tot duizenden. Amra Delic, de psychiater uit Tuzla die de kinderen bijeenbracht, deed wel empirisch onderzoek naar de lange termijn effecten van seksueel oorlogsgeweld. Van de 105 vrouwen die zij daarvoor sprak, waren er veertien zwanger geraakt. Tien daarvan lieten het weghalen – abortus was in voormalig-Joegoslavië vrij toegankelijk en geaccepteerd. „Als je bedenkt dat er in deze oorlog 20.000 tot 50.000 vrouwen verkracht zijn, weet je dat we maar een fractie zien van de kinderen die er moeten zijn”, zegt Delic.

Na haar onderzoek ging zij actief naar hen op zoek. Zo veel internationale aandacht als er tijdens en na de oorlog was voor de slachtoffers van seksueel geweld, zo weinig werd er nagedacht over de erkenning, de rechten en de ontwikkeling van de kinderen. Delic denkt dat de meesten zijn afgestaan. „De vrouwen die de kinderen hielden, ontwikkelden daar vaak een gecompliceerde relatie mee, omdat ze verscheurd worden door tegenstrijdige gevoelens van liefde en haat.” Ze kent voorbeelden van verstoting, verwaarlozing en mishandeling. „En bij de kinderen die hun afkomst kennen, spelen vaak zelfverwijten: ze denken dat zij onderdeel zijn van hun moeders probleem. Ze worstelen met hun identiteit: in hoeverre lijken ze op hun kwade vader? Zeker jongens hebben het heel moeilijk.” Onder de vijftien oorlogskinderen die ze met elkaar in contact kon brengen, zijn maar enkele mannen.

‘Systematische verkrachting’ en ‘seksuele slavernij’ waren onderdeel van de Servische misdaad tegen de menselijkheid, oordeelde het Joegoslaviëtribunaal. Met name moslimvrouwen werden opgesloten in verkrachtingskampen en gedwongen zwangerschappen uit te dragen. Zowel kinderen als vrouwen werden daarna vaak door hun eigen gemeenschap verstoten. Er zijn gevallen bekend van moeders die hun eigen kind doodden.

Op Eerste Kerstdag 1992 beviel in Sarajevo een vrouw uit Foca, waar vanaf begin 1992 een van de meest beruchte etnische zuiveringen plaatsvond en vrouwen werden opgesloten voor groepsverkrachtingen door Servische strijders, Chetniks. Een Brits journalistenstel interviewde haar in het ziekenhuis vlak na de geboorte van haar dochter. „Ik wil dat kind niet hebben. Mensen zullen zeggen dat het een Chetnik-baby is. Als iemand het kind wil hebben, kunnen ze het meenemen”, zei de moeder. Ze was blij dat het geen jongetje was, „een toekomstige vijand”, maar ook het meisje wilde ze niet vasthouden. „Ik zou haar wurgen.”

Ajna Jusic (27) ontdekte na een verwarrende jeugd, die ze deels in een opvangcentrum doorbracht, op haar vijftiende wie ze was. Foto Midhat Poturovic

Dat meisje, Lejla Damon (27), heeft de oorspronkelijk opname van dat interview, vertelt ze vanuit Manchester. Zij werd geadopteerd door de Britse journalisten. „Ze kwamen voor het verhaal en kregen mij”, zegt ze, terwijl ze met haar donkerblonde haar speelt. „Ik weet dat ik geluk heb gehad. Ik heb een beter leven dan als ik in Bosnië was gebleven. Ik heb naoorlogse ellende niet mee hoeven maken. Maar het is natuurlijk heftig om de afwijzing van je biologische moeder zo te horen.”

Met hulp van Jusic ontmoette Damon die moeder drie jaar geleden in Sarajevo. Ze hebben regelmatig, maar vrij moeizaam contact. „Mijn moeder is duidelijk blij me te zien, maar we spreken elkaars taal niet.” Bovendien durft Lejla haar niet alles te vragen. „Ik wil haar niet, om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen, haar vreselijkste herinneringen laten herbeleven.”

Wat haar biologische moeder wel heeft verteld, is dat ze nooit mocht praten over wat er gebeurd was. „Een belangrijke reden dat ze geen enkele hulp heeft gekregen, is dat mijn biologische grootmoeder haar opdroeg: zwijg erover, breng de familie niet meer schaamte toe.”

Dat zwijgen wil Ajna Jusic met haar stichting juist doorbreken. Door interviews te geven, tentoonstellingen en toneelstukken te organiseren is ze zo zichtbaar mogelijk. Ze wil dat andere moeders en kinderen zoals zij beseffen dat het oké is om in het licht te stappen. Dat Bosnië er in 2020 klaar voor is om hun verhaal te horen.

Ook willen ze de etnische fixatie uit het narratief van oorlog en verkrachting te halen. Jusic vertelt nooit of haar verwekker een Serviër, Kroaat of Bosniër was. Bij haar organisatie zitten kinderen van allerlei samenstelling, zegt ze. „Er waren goede en slechte mensen in de oorlog, zoals overal, niet goede en slechte bevolkingsgroepen.” Tenslotte ijvert ze voor een wet die het mogelijk maakt om op officiële documenten niet de naam van je vader te hoeven vermelden, zoals in het patriarchale Bosnië en Herzegovina nog steeds verplicht is. „Maar hoewel onze rechten van belang zijn, is het de acceptatie en begrip van de samenleving veel belangrijker.”

Jelena Cajic heeft lang geworsteld met wie ze was, maar nu durft ze trots te zijn. „Misschien wel door mijn onzekerheid, heb ik altijd heel hard gewerkt. Ik heb rechten kunnen studeren, ik heb het goed voor elkaar. Ik wil laten zien dat je met mijn afkomst succesvol kunt zijn. Hoe ik verwekt ben is een deel van mijn identiteit, maar het bepaalt niet wie ik ben.”

25 jaar geleden Het verdrag van Dayton Op 14 december 1995 werd het Verdrag van Dayton getekend dat een einde maakte aan de oorlog in Bosnië. De leiders van Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Servië (toen nog de Federale Republiek Joegoslavië) tekenden in Parijs een vredesakkoord dat in november in het Amerikaanse Dayton, Ohio, was overeengekomen. De oorlog in Bosnië was in 1992 begonnen en kostte het leven aan ongeveer 100.000 mensen, vooral moslims. Tragisch dieptepunt was de genocide van Srebrenica. ‘Dayton’ bekrachtigde de onafhankelijkheid van Bosnië. Het verdrag deelde het land ook op in een federaal deel waar vooral Bosniakken (moslims) en Kroaten (katholieken) wonen en de Republika Srpska onder leiding van de Servische (orthodoxe) bevolking. Het presidentschap rouleert tussen die drie etnische groepen. Dayton wordt nog altijd geprezen als sluitstuk van een succesvolle internationale interventie. De gedecentraliseerde staat Bosnië en Herzegovina blijkt echter onbestuurbaar. Naast democratische problemen kampt het land met segregatie, corruptie, hoge werkloosheid en forse demografische krimp.