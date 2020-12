20.000 nieuwe Duitse besmettingen, Merkel overlegt over strengere maatregelen

In Duitsland zijn in het afgelopen etmaal meer dan 20.000 nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld, zo maakte het Robert Koch-Institut (RKI) zondagochtend bekend. De afgelopen 24 uur overleden volgens het RKI in Duitsland 321 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het dodental op 21.787. Zaterdag werden meer dan 28.000 nieuwe besmettingen gemeld. De dag ervoor waren dat er bijna 30.000.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegt zondag met de leiders van de deelstaten over stevigere maatregelen, zo melden verschillende Duitse media. Op tafel ligt een mogelijke winkelsluiting en een schoolsluiting vanaf 16 december, meldt persbureau Reuters. Om de contactmomenten terug te dringen mogen mensen nog met een totaal van vijf samenkomen, uit twee huishoudens - zo luidt een van de voorstellen. Het aantal besmettingen is de afgelopen dagen toegenomen en daardoor lopen verschillende ziekenhuizen tegen de capaciteitsgrenzen aan.

Deze week hield Merkel een emotioneel en vurig pleidooi in het parlement, waarin ze de bevolking opriep discipline te tonen tijdens de pandemie. Met weidse armgebaren en stemverheffingen hamerde ze opnieuw op het nakomen van de Duitse maatregelen. „De prijs die we betalen is 590 doden per dag. Dat vind ik niet acceptabel”, zei de bondskanselier onder meer.