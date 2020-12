Bus in Friesland belandt in sloot, chauffeur overlijdt

Bij een ongeluk met een touringcar in het Friese Weidum is zaterdagavond de chauffeur om het leven gekomen. Een andere inzittende passagier raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft de bus een boom geraakt en is daarna op zijn zijkant in de sloot beland.

Het ongeluk gebeurde vlak na 20.00 uur. Na het ongeval waren brandweer, politie en een ambulance ter plaatse. In totaal zaten vier mensen in de bus, waarvan er twee ongedeerd bleven, zo schrijft de krant.

Het gaat om een bus van Arriva, die als vervangend vervoer diende voor de trein tussen Leeuwarden en Stavoren. Op dat traject rijden geen treinen vanwege spoorwerkzaamheden. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de touringcar bij een Gronings bedrijf vandaan komt en normaliter wordt gebruikt voor rondritten in de regio. Die activiteiten liggen door de coronapandemie stil.