‘Ajacied Promes aangehouden als verdachte steekpartij’

Ajacied Quincy Promes is zondagochtend gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Dat meldt De Telegraaf. De politie wil tegenover NRC de identiteit van de verdachte niet bevestigen en meldt dat het gaat om een 28-jarige Amsterdammer. Hij wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, aldus de politie.

Het incident vond afgelopen zomer plaats in Abcoude. De man wordt ervan verdacht een familielid ernstig knieletsel te hebben toegebracht. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Later op de dag besluit het Openbaar Ministerie of de 28-jarige verdachte langer in hechtenis moet blijven. De politie werd een maand geleden op de hoogte gebracht. Sindsdien werd de zaak onderzocht.

Volgens persbureau ANP kan een woordvoerder van Ajax alleen bevestigen dat Promes zondag niet op het trainingsveld staat. Promes scoorde zaterdagavond nog in de wedstrijd die Ajax met 4-0 won van PEC Zwolle.