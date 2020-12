Verstappen pakt in Abu Dhabi voor derde keer pole position

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Abu Dhabi in de Formule 1 vanaf poleposition, de beste startpositie. De Nederlander, momenteel de nummer 3 in de strijd om de wereldtitel, reed zaterdag in zijn Red Bull in de laatste kwalificatie van dit seizoen de snelste tijd.

„Ik ben hier heel blij mee”, aldus de coureur na afloop. „Het was een zwaar seizoen, met veel wedstrijden in korte tijd. Ik krijg nu de kans om mooi af te sluiten.” Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton werden op het circuit van Yas Marina in hun Mercedessen respectievelijk tweede en derde. Hamilton keerde terug na even weg te zijn geweest wegens een positieve test op het coronavirus.

Voor Verstappen was het de eerste pole van dit seizoen en zijn derde in totaal. In de drie voorafgaande vrije trainingen was Verstappen twee keer goed geweest voor de snelste tijd. (ANP)