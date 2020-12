Poolse supermarkt in Beverwijk opnieuw getroffen door explosie

De Poolse supermarkt ‘Biedronka’ in het Noord-Hollandse Beverwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw getroffen door een explosie. Dat meldt de politie zaterdagochtend op Twitter. Bij diezelfde supermarkt ging woensdagochtend ook al een explosief af. Toen liep met name de achterkant van het pand forse schade op. In de buurt van de ontploffing vrijdagnacht brandde in Velsen-Noord vrijwel gelijktijdig een auto uit. De politie onderzoekt of de brand verband houdt met de explosie.

Rond 4.30 uur werden de hulpdiensten door omwonenden gealarmeerd over een „luide klap”, aldus een politiewoordvoerder tegen NRC. De ontploffing heeft volgens de zegsman aanzienlijke schade veroorzaakt; de gevel van het pand is zwaar beschadigd. Nabijgelegen woningen hoefden niet te worden ontruimd. Volgens de politie zijn er nog geen verdachten in beeld.

Ook elders in het land werden deze week Poolse supermarkten getroffen door explosies, namelijk in Aalsmeer (Noord-Holland) en Heeswijck-Dinther (Noord-Brabant). Daarbij raakte niemand gewond. De winkels in Aalsmeer en Beverwijk hebben dezelfde eigenaren, maar zeggen los te staan van de supermarkt in Heeswijck-Dinther. Alle drie de winkels zijn in handen van mannen van Irakees-Koerdische afkomst, een gemeenschap die de meeste Poolse supermarkten in Nederland runt. Geen van de betrokken eigenaren zegt te weten wie verantwoordelijk is voor de explosies. Eerder deze week schreef NRC dat er tussen Poolse supermarkten in Nederland regelmatig conflicten zijn, bijvoorbeeld als een ondernemer een nieuwe zaak te dichtbij de concurrent opent.

Winkel Aalsmeer dicht

Omwille van de veiligheid van bewoners is de supermarkt in Aalsmeer voor onbepaald tijd gesloten. Dat heeft burgemeester Gido Oude Kotte vrijdag besloten. „Door de supermarkt voorlopig te sluiten totdat er meer duidelijk is uit het politieonderzoek kan de rust weer enigszins terugkeren”, aldus de burgemeester.

De betreffende supermarkten dragen allen de naam ‘Biedronka’, wat lieveheersbeestje betekent. In Polen is Biedronka bekend als een van de grootste supermarktketens. De winkels in Nederland zijn echter geen onderdeel van die keten.

Lees ook Verrast? Er waren eerder signalen over conflicten bij Poolse supermarkten