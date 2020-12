Politie Oostenrijk vindt tientallen wapens bestemd voor Duitse ‘neonazi-militie’

Bij huiszoekingen in een grootschalig drugsonderzoek heeft de Oostenrijkse politie afgelopen week 76 (semi-)automatische wapens, veertien pistolen en zes explosieven aangetroffen. Dat melden Oostenrijkse media zaterdag na een persconferentie van de autoriteiten. Zeven personen zijn aangehouden, onder wie een man die heeft verklaard dat de wapens bedoeld waren voor Duitse neonazi’s om daarmee „een gewapende militie” op te zetten”.

Deze 53-jarige Peter B., de hoofdverdachte, is bij de autoriteiten bekend vanwege zijn neonazistische denkbeelden, meldt de Oostenrijkse krant Der Standard. B. wordt verdacht van grootschalige wapen- en drugshandel. Twee andere arrestanten zijn tevens opgepakt voor drugssmokkel, een van hen had 23 kilo amfetamine in zijn auto. Waar de overige aangehouden personen precies van worden verdacht, is niet bekend.

Volgens de Oostenrijkse krant Kurier waren de wapens ten tijde van de vondst klaar om verhandeld te worden via het darknet, een deel van het internet dat alleen te zien is met een speciale browser en waar handel in illegale goederen vaak plaatsvindt. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken stelde dat de wapens waarschijnlijk bedoeld waren voor neonazi’s en leden van motorbendes. Dat wordt nog onderzocht, evenals waar de wapens precies voor zouden worden gebruikt. De Oostenrijkse politie werkt in het onderzoek nauw samen met de Duitse autoriteiten.