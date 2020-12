Leden 50Plus akkoord met kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

50Plus heeft afgerekend met de oppositie binnen de partij tegen het verkiezingsprogramma en de voorgestelde kandidatenlijst. Het partijbestuur kreeg daarvoor zaterdag de steun van een meerderheid van de leden op een digitaal partijcongres.

Voorafgaand aan het congres was er onrust over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma, dat de partij vorige maand presenteerde. Met name de passage dat 50Plus bereid is om te onderhandelen over het pensioenakkoord dat minister Wouter Koolmees (D66) met de bonden sloot, zorgde voor onvrede. Zaterdag was daar weinig meer van te merken: een ruime meerderheid van 87,7 procent keurde het verkiezingsprogramma goed.

Ook de interne discussie over de kandidatenlijst speelde op het congres nauwelijks een rol. Zittend fractieleden zagen zich gepasseerd door onbekende nieuwkomers en hebben er inmiddels de brui aan gegeven, ze keren niet meer terug in de Tweede Kamer.

Pensioenakkoord

Lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter Liane den Haan waarschuwde voorafgaand aan de stemming over de kandidatenlijst voor een kleine groep oproerkraaiers binnen de partij die „niet het partijbelang, maar hun eigen belang voorop stellen. Dat is gedrag dat we niet langer meer ac cepteren”, waarschuwde ze.

Moties en amendementen om nieuwkomers binnen de partij – zoals de nummer twee, voormalig VVD’er Raymond Brood – lager te plaatsen ten faveure van oudgedienden, strandden vervolgens. Brood kreeg voor die plek 52 procent van de stemmen. Zijn tegenkandidaat voor die plaats, Ellen Verkoelen, 10 procent.

Partijleider Den Haan riep aan het slot van het congres het kabinet op om „de constante dreiging van kortingen op pensioenen voor eens en voor altijd weg te nemen.” Het koopkrachtverlies (van 20 procent) dat gepensioneerden volgens haar de afgelopen jaren hebben opgelopen, moet „de komende vier jaar worden gerepareerd”.