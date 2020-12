Lange files in Calais, Britse winkeliers slaan in om Brexit

Britse winkeliers bereiden zich voor op een harde Brexit en slaan daarom ruimschoots goederen in. Het leidde tot lange files met vrachtwagens bij de ingang van de Kanaaltunnel in het Franse Calais, melden Britse media. Voor de Kanaaltunnel stond zaterdagmiddag ruim 15 kilometer file.

Bronnen zeggen tegen het Britse dagblad The Guardian dat de afgelopen drie weken tot 50 procent meer vrachtwagens met goederen aan boord richting de Kanaaltunnel gingen. Dat heeft volgens de krant te maken met de kerstdrukte, maar ook met de vrees dat het Verenigd Koninkrijk rap afkoerst op een Brexit zonder handelsakkoord. Door de files aan de grens ondervinden Ikea en Jaguar momenteel problemen met de toelevering van artikelen en onderdelen, zo schrijft The Guardian. Volgens Eurotunnel, de uitbater van de Kanaaltunnel, houdt het ontophoud vermoedelijk de komende drie weken aan.

Climax

De spanning rondom de Brexit liep de afgelopen week gestaag op en bereikt dit weekend een climax. Brussel en Londen hebben zondag als uiterlijke deadline gesteld voor een handelsakkoord: is er dan geen overeenstemming, dan stoppen de gesprekken in Brussel.

Vrijdag dreigde premier Boris Johnson al dat een ‘No Deal’-scenario „zeer waarschijnlijk” is. Dat betekent dat de transitiefase van de Brexit eind december verloopt, zonder dat er een akkoord over een toekomstige handelsrelatie is. In die situatie worden de regels van de Wereldhandelsorganisatie (de WTO) gevolgd, met alle (economische) chaos van dien. Ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei voor het weekend dat de kans op een No Deal nu groter is dan de kans op een handelsakkoord.

Bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president Emmanuel Macron kreeg Johnson vrijdag het deksel op de neus: zij weigerden volgens een hooggeplaatste EU-functionaris om direct met hem in gesprek te gaan, tweetten Britse journalisten.

Volgens analisten zal het er het komende etmaal om spannen. Voor beide partijen is een harde Brexit weliswaar een ongunstig scenario, maar op de route naar een handelsakkoord zijn grote struikelblokken. Zo kunnen Brussen en Londen het maar niet eens worden over eerlijke concurrentie en de visserij op Britse wateren. The Times meldde zaterdagochtend dat de Britse marine zich voorbereid op de arrestatie van buitenlandse vissers bij een No Deal: de marine heeft hiervoor al vier extra patrouilleschepen klaarstaan, aldus Defensie.