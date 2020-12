Kerst Lab voor de entertainment-arme donkere dagen

Kerstpop Clean Pete’s Kerst Lab. Gehoord: 11/12 Victorie, Alkmaar. Herhaling 14/12 Kleine Komedie, Amsterdam t/m 24/12 Vereeniging, Nijmegen. Zie showcase.fm/cleanpete ●●●●●

„Wie houdt er niet van kerst?” Drie van de dertig bezoekers bij Clean Pete’s Kerst Lab steken hun hand op. „Dan heb je ’t heel zwaar hier,” zegt zangeres Loes Wijnhoven met een brede glimlach halverwege het coronakerstprogramma van het duo Clean Pete, dat Loes Wijnhoven samen doet met haar cello spelende tweelingzusje Renée. Vorig jaar brachten de Brabantse zusjes een grootse show bij de presentatie van hun kerstalbum Gloria.

Nu moest het allemaal wat kleiner, met vijf gastmuzikanten en een handzame keuze uit hertalingen en eigen kerstliedjes. Binnen een uur slaagden ze er desondanks in een bonte kerstavond te presenteren met fraaie instrumentale passages, een kerstverhaal, acrobatiek en een feestelijke finale waarbij meezingen helaas verboden was.

Clean Pete’s kerstliedjes zijn zachtmoedig en soms aan de brave kant. Variaties op ‘Let it Snow’ (O het sneeuwt) en ‘Oh Holy Night’ (Donkere Nacht) ontstegen maar moeizaam het afgekloven kerstrepertoire en hun ‘Gloria in Excelsis Deo’ moest het stellen zonder het ironische parlando van Stefano Keizers op de plaat. De eigen liedjes pakten beter uit: ‘Kerst in Bed’ en ‘Gaan We Kerstmis Samen Vieren’ over alternatieve manieren om de kerstdagen op een draaglijke manier door te komen, en ‘Kerstdiner’ over de romantiek van twee mensen die zich niets aantrekken van de kerstdrukte.

Loes Wijnhoven kwam dicht bij de sensualiteit van Eartha Kitt in ‘Santa Baby’, hertaald als ‘Lieve Kerstman’ met het briljante rijm „Er is iets wat ik graag van je wil, ’t is niet veel / Een Telecaster, liefst in het geel”. Vertalingen waren niet nodig voor ‘Feliz Navidad’ en Slade’s ‘Merry Xmas Everybody’ die er ondanks de aanwezigheid van stergitarist Anne Soldaat wat houterig uit kwamen. Hoe dan ook is Clean Pete’s Kerst Lab een buitenkansje in entertainment-arme donkere dagen.