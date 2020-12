Iraanse dissidente journalist Ruhollah Zam geëxecuteerd

De Iraanse dissidente journalist Ruhollah Zam, bekend omdat hij via sociaal medium Telegram kritisch nieuws verspreidde over het Iraanse regime, is zaterdag geëxecuteerd. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Hij werd ter dood veroordeeld voor het verspreiden van „corruptie op aard”, een aanklacht die Iran volgens Al-Jazeera vaak gebruikt bij vermeende spionage of pogingen om het regime omver te werpen. De kritische berichtgeving van Zam, die is opgehangen, droeg eraan bij dat tienduizenden Iraniërs in 2017 en 2018 de straat opgingen om politieke veranderingen en economische verbetering te eisen.

Zam beheerde vanuit ballingschap in Parijs zijn kanaal AmadNews op het sociale medium Telegram. Naast dat hij nieuwsberichten deelde, riep hij zijn ruim één miljoen volgers ook op compromitterende informatie te delen over het regime, bijvoorbeeld over corruptie of seksschandalen. Ook plaatste hij instructies voor het maken van molotovcocktails. Tijdens de protesten, waarbij tientallen demonstranten werden gedood en duizenden gearresteerd, blokkeerde Iran Telegram eerst en verbood het medium later.

De Iraanse Revolutionaire Garde, het elitekorps binnen de Iraanse strijdkrachten, arresteerde Zam eind 2019 na wat zij zelf een „slimme operatie” noemde, „waarbij met moderne inlichtingenmethoden buitenlandse diensten om de tuin werden geleid”. Zam was toen voor werk in Irak en is onder onduidelijke omstandigheden naar Iran gebracht. Onder meer Frankrijk en internationale mensenrechtenorganisatie hebben zich uitgesproken tegen de veroordeling van de 47-jarige Zam.

