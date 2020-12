In wreed-poëtische films altijd op zoek naar verlossing

Begin deze eeuw was filmregisseur Kim Ki-duk zo goed als synoniem voor de opkomst van de Zuid-Koreaanse cinema, die ons ook makers als Bong Joon-ho (Parasite), Hong Sang-soo (die een eigen universum schept met semi-autobiografische films over film) en Park Chan-wook (bekend van zijn Tarantineske wraakfilms) bracht. Dit weekend overleed hij op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van Covid-19 in een ziekenhuis in Letland. Daar was hij volgens internationale nieuwsbronnen naartoe verhuisd om een nieuwe film te draaien.

Bin-jip is misschien wel een van de hartverscheurendste films ooit gemaakt

Kim kwam de festivalwereld binnenzeilen – en in Nederland ook de filmtheaters omdat zijn films hier de bioscoop bereikten – met mysterieuze, wreedpoëtische en naar een vorm van spirituele verlossing zoekende films als The Isle (2000) en Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003) [bekijk hier de trailer].

Legendarisch is het verhaal hoe tijdens een persvoorvertoning van The Isle op het filmfestival van Venetië een bezoeker onwel werd tijdens een niets aan de verbeelding over latende scène waarin seksualiteit, automutilatie en een zelfmoordpoging met hartvormige vishaakjes nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden waren.

Hartverscheurendst

Kim Ki-duk was een compromisloze, eigenzinnige regisseur die grenzen opzocht: hoe verhoudt het esthetische (zijn films zijn vaak wonderschoon en roerend) zich tot de wreedaardige en meedogenloze natuur die hij in de mens waarnam? Geweld (vaak tegen vrouwen) en verlossing, seks en dood, overheersing en onderwerping spelen in al zijn films een rol.

Maar er zijn geen eenvoudige conclusies uit zijn werk te trekken. Bin-jip (2004), misschien wel een van de hartverscheurendste films ooit gemaakt, verhaalt van een jongeman die in zijn omgeving probeert te verdwijnen, zich kortstondig in de huizen van afwezige bewoners ophoudt. Zo wordt hij de ‘redder’ van een jonge vrouw die door haar partner wordt mishandelt en zichzelf daarom zo onzichtbaar mogelijk probeert te maken. Een stille, ongrijpbare, maar ook gevaarlijke liefde volgt.

Zoon van een oorlogsveteraan en slachtoffer van huiselijk geweld, vertrok Kim als begin dertiger naar Parijs om zich te verdiepen in kunstgeschiedenis en film. Een van de eerste films die hij in zijn leven zag was de seriemoordenaarhorror van Silence of the Lambs (1991). Zonder enige officiële opleiding begon hij vervolgens in rap tempo films te maken, die even snel de filmwereld veroverden. Hij ontving tientallen prijzen, onder meer op A-filmfestivals als Berlijn (Samaria, 2004), Cannes (voor de hybride autofictie van Arirang (2012) en Venetië (voor Bin-jip en Pieta, 2012).

Verdeeldheid

Zijn publiek verdeelde zich steeds meer in voor- en tegenstanders. Zij die niet genoeg konden krijgen van zijn enorme output en zijn spirituele cinema die westerse (Christelijke) en oosterse (Boeddhistische) symbolen tot een eigen geheel smeedde. En aan de andere kant zij die meenden dat de kwaliteit van zijn werk onder dat veelfilmen te lijden had. Die hem een poseur vonden. En die oog en oor hadden voor setverhalen van actrices die getuigden van allerlei vormen van, ook seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lees meer over de rol van geweld in de films van Kim Ki-duk: Zwart is dezelfde kleur als wit

Tijdens de opnames van Dream (2008), over een slaapwandelende vrouw die lijkt te figureren in de (gewelddadige) dromen van een slapende man, stikte zijn hoofdrolspeelster bijna door de afwezigheid van deugdelijke veiligheidsmaatregelen. Het autobiografische, apologetische Arirang doet verslag van de mentale en artistieke crisis waarin de regisseur vervolgens geraakte.

Het maakt het terugkijken naar zijn werk complex. Er liepen in zijn kunstenaarschap meer dingen door elkaar dan we misschien comfortabel vinden. Zeker in een wereld die na #MeToo z’n onschuld is verloren en vraagt om een bewuste omgang met seks en geweld en een veilige werkomgeving op sets van films waarin deze thema’s een rol spelen. Nadat Kim in 2018 was veroordeeld tot het betalen van een fikse schadevergoeding aan een actrice die hij op set had aangevallen, trok hij zich uit het openbare leven terug. Zijn onvoltooide Letse film Rain, Snow, Cloud and Fog geeft aan dat leven een grimmig slotakkoord.