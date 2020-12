In diep verdeelde SP is leiderschap Marijnissen niet meer onomstreden

De SP had gehoopt dat het partijcongres drie maanden voor de verkiezingen vooral zou gaan over haar alternatieven voor het ‘neoliberale’ beleid van Rutte III. Het kabinet worstelt met de coronacrisis, het gaat in Den Haag meer dan ooit over een klassiek SP-thema: de zorg. Een tijd vol kansen voor de SP, zou je zeggen. Maar de partij staat op verlies in de peilingen en is vooral druk met zichzelf. Het online congres werd zaterdag overschaduwd door het conflict van de SP met de eigen jongerenclub Rood.

Dat begon zaterdagochtend vroeg bij het partijkantoor in Amersfoort, waar leden van Rood actievoerden tegen het besluit van de partij vorige week om de financiële steun op te zeggen. De reden daarvoor: nieuw gekozen bestuursleden, inclusief voorzitter Olaf Kemerink, zouden ook lid zijn van het Communistisch Platform en de jongerentak van de SP willen laten afdrijven. De jongeren vinden dat voor alle geluiden, inclusief het communisme, plaats moet zijn in Rood en de SP. Ze willen verzoening, zongen SP-liedjes en hielden spandoeken omhoog met ‘Mama, neem ons terug’. Aan partijvoorzitter Jannie Visscher werd symbolisch een ‘gouden lijmpoging’ overhandigd.

Verdeeldheid

SP-leider Lilian Marijnissen zei aan het begin van het congres in een filmpje dat ze het jammer vond dat SP’ers voor dit congres niet in het echt konden samenkomen om „gezellig” te discussiëren en te borrelen. Maar het is de vraag hoe gezellig een fysiek congres was geworden. Het besluit van de SP-partijtop om de jongerenclub af te stoten veroorzaakt woede en verdeeldheid in de partij. Op een partijraad vorige week sprak een derde van alle afdelingen zich tégen het partijbestuur, en vóór Rood, uit. Het chatkanaal op YouTube, waar het congres zaterdag werd uitgezonden, moest al snel worden gesloten omdat SP’ers elkaar daar „walgelijk”, „achterlijk” of „engerd” noemden.

Veel SP’ers spraken zaterdag op het congres hun onbegrip uit over het buitenspel zetten van de jongeren vlak voordat de partij de campagne in gaat. Hun jeugdige enthousiasme en activisme kan de SP, die onder jonge kiezers al jaren niet meer zo goed scoort, de komende maanden juist goed gebruiken, denken SP’ers. Het Amsterdamse raadslid David Schreuders zei: „Rood hoort bij de partij, ik zie jongeren bij bosjes afhaken, hun enthousiasme is tot een dieptepunt gedaald. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?”

Stikstofdeal

Het conflict over Rood staat symbool voor een groter conflict binnen de SP over de partijkoers. Waar de jongeren, daarbij gesteund door het links-activistische kamp in de partij, vinden dat de SP radicaler moet worden en niet graag moet willen regeren na 17 maart, kiest partijleider Lilian Marijnissen uitdrukkelijk een andere strategie. Hoewel haar voorganger Emile Roemer regeren met de VVD in 2017 nog expliciet wilde uitsluiten, doet Marijnissen dat nu niet. Op het congres zei ze zaterdag dat „zelfs de VVD nu voor minder markt pleit” en dat stemt haar voorzichtig hoopvol. „Misschien is het campagneretoriek, maar het is toch een ander geluid.”

Marijnissen wil af van het imago van de SP als ‘tegenpartij’. Ze hoort vaak van kiezers dat de SP voor hen geen optie is omdat de partij toch niet gaat regeren, zo vertelt ze regelmatig. Daarom gelooft Marijnissen dat de SP zich constructiever moet opstellen.

Afgelopen week werd zichtbaar hoe zij dat voor zich ziet: de SP-fractie sloot voor het eerst een politieke deal met een kabinet-Rutte, over de nieuwe stikstofwet. Zónder de PvdA en GroenLinks. Niet alle SP’ers zijn daar enthousiast over. Op het congres werd een motie ingediend waarin gesteld wordt dat dit compromis „niet alleen de samenwerking met andere linkse partijen ondermijnt, maar ook het kabinet zijn pappen en nathouden-milieubeleid versterkt”.

De motie werd niet aangenomen, maar uit de stemming over het verkiezingsprogramma werd duidelijk hoe verdeeld de partij inhoudelijk is als het gaat om thema’s als migratie, klimaat en racisme. Een op de vijf SP-leden stemde zaterdag tégen het eigen programma nadat veel wijzigingsvoorstellen het niet haalden. Dat is uitzonderlijk veel.

‘Geen aanschuifpartij’

Wel aangenomen werd een motie die strenge voorwaarden aan regeringsdeelname verbindt. De SP, vinden de leden, mag alleen in een kabinet gaan zitten „vanuit een positie van kracht”. Oftewel, na een goede verkiezingsuitslag en als het neoliberale beleid kan worden „doorbroken”. Daarvoor moet nog veel gebeuren, want in de Peilingwijzer staat de SP op tien zetels, vier minder dan ze nu heeft. Ook als de partij wel goed scoort, waarschuwde Marijnissen in haar slotspeech dat de SP geen „aanschuifpartij” zal worden.

Hoewel de peilingen al jaren slecht zijn en de SP sinds Marijnissen de leider werd al drie verkiezingen verloor, is zij volgens de partij toch de meest geschikte lijsttrekker. Voorzitter van de kandidatencommissie, senator Bastiaan van Apeldoorn, zei zaterdag dat Marijnissen „onze alternatieven goed kan uitdragen en zo voor een grote en sterke SP zal zorgen”.

Haar opdracht voor de komende maanden is hoe dan ook loodzwaar. Marijnissen zal de slechte peilingen moeten ombuigen met behulp van een zeer verdeelde partij waarin haar leiderschap niet langer onomstreden is. Bij de stemming over de kandidatenlijst stemde driekwart van de leden vóór Marijnissen op 1, maar ook een vijfde tegen.