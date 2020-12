Wopke Hoekstra nu alsnog ‘de beroepspoliticus’ die hij niet wilde worden

Het kan aan de schietgebedjes van CDA’ers hebben gelegen, waarschijnlijker is dat het lag aan hoe ongenadig politiek kan zijn. Voor veel CDA’ers kwam deze zaterdag een langgekoesterde droom, die tot voor kort definitief vervlogen leek te zijn, alsnog uit. Op het partijbureau in Den Haag werd Wopke Hoekstra, minister van Financiën, gepresenteerd door het bestuur als lijsttrekker.

Hoekstra noemde cohesie in de samenleving, integratie, inclusiviteit, klimaat en veiligheid als „de grote thema’s van deze tijd”. Zijn verhaal ging over perspectief bieden aan een onzekere samenleving door corona. Dat is, zei hij, „een verantwoordelijkheid waar ik niet voor kan en wil weglopen”. Hoekstra riep ook zijn partijgenoten op zich weer te verenigen. „Laten we de eenheid hervinden”. Hij beloofde „het beste” van zichzelf te geven.

In zijn verhaal was duidelijk te horen dat Hoekstra de afgelopen 48 uur intensief contact had gehad met Kamerlid Pieter Omtzigt, nummer 2 op de kandidatenlijst. Op donderdagochtend had Hugo de Jonge partijvoorzitter Rutger Ploum uitgenodigd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om mee te delen dat hij het ministerschap en lijsttrekkerschap niet kon combineren en zich daarom zou terugtrekken als de nummer 1.

Voor Ploum kwam dat als een grote verrassing. Al snel daarna werden Hoekstra en Omtzigt gebeld. Omtzigt spreekt al langer over „een nieuw sociaal contract” tussen de overheid en burgers. Dat is nu ook een nadrukkelijk onderdeel van het verhaal van Wopke Hoekstra. Vrijdagavond was Omtzigt te gast geweest bij Hoekstra thuis. Journalisten werden door de partij getipt om het bezoek vast te komen leggen. De boodschap: in het CDA is eensgezindheid over de keuze voor Wopke Hoekstra. Maar in de partij klinkt ook: als Hoekstra zes maanden geleden de verantwoordelijkheid al had genomen, had hij de partij en Hugo de Jonge veel ellende kunnen besparen.

Dezelfde setting

De setting op het partijbureau was zaterdag precies hetzelfde als zes maanden geleden, toen de kandidaat-lijsttrekkers zich presenteerden. Tegen wil en dank moest heel snel een interne verkiezing georganiseerd worden omdat Wopke Hoekstra zich toen niet had gemeld als lijsttrekker. De procedure verliep rommelig en de nasleep duurde lang: de partij raakte verdeeld en de lijsttrekker, coronaminister Hugo de Jonge, won maar nipt en kreeg het niet voor elkaar om ook de onbetwiste leider te zijn.

In de Telegraaf had Hoekstra in het voorjaar toegelicht waarom hij geen lijsttrekker had willen worden. Hij noemde zich „meer een bestuurder dan een beroepspoliticus”. Toch stond er deze zaterdag niet ineens een ándere Wopke Hoekstra, herhaalde de lijsttrekker steeds weer in gesprek met de pers. Hij was niet veranderd, „de context” wel. „Het land stond er toen aanzienlijk beter voor. We dachten toen dat we corona min of meer achter ons gelaten hadden.”

Dat dacht u?

„We hadden natuurlijk allemaal gedacht en gehoopt in de zomer dat het anders zou lopen met corona. In de samenleving was er een grote mate van optimisme. De schade die corona inmiddels heeft aangericht op het gebied van economie, gezondheid en de samenleving is echt nog heel veel groter dan toen. En ik vond, en vind, Hugo de Jonge toen een goede keuze als lijsttrekker van het CDA.”

Hoekstra moet nu werken met een conceptkandidatenlijst en verkiezingsprogramma die al af zijn. „Er ligt een goed programma, maar tegelijkertijd heb ik me natuurlijk niet met elke vierkante centimeter bemoeid, zoals een lijsttrekker dat normaal gesproken wel doet. Dus ik wil dat in alle rust bekijken en dan met het partijbestuur bespreken welke accenten ik zelf wil leggen.”

Wat wordt uw verhaal?

„Dat gaat wat mij betreft over een sterke en eerlijke economie. Over meer veiligheid en meer sociale cohesie in onze samenleving. Ik ben enorm voor alle individuele vrijheden die we hebben. Ik ga er ook geen millimeter op af laten doen. Maar ik vind ook dat we teveel tweespalt zien in de samenleving. Dat was al zo voor corona en ik verwacht dat dat ook na corona in alle hevigheid terug is. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen van goede wil die hard aan het werk is, die zijn best doet, kan rekenen op een fatsoenlijke portie welvaart en levensgeluk.”

U wordt door CDA’ers nog weleens vergeleken met VVD’er en premier Mark Rutte. Wat is er eigenlijk des CDA aan u verhaal?

„Ik hoop dat u daarin zult ontdekken dat dit een verhaal is dat gaat over de samenleving. Dat gaat over alle groepen.”

Dat is niet zo bij de VVD?

„Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, dan is er bij de VVD ook wel wat veranderd. Maar ik sta hier om het CDA-verhaal te vertellen. Voor mij gaat die in de kern over dubbele verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de mensen direct om je heen. Maar het is ook een appèl om verantwoordelijkheid te nemen voor iets groters, voor dingen in de samenleving. Of dat nou een vereniging is, binnen een politieke partij of in de buurt.”

U heeft het over een sociaal contract, kloven, sociale cohesie. Kunt u twee dingen noemen die het CDA zou moeten doen om die kloven te overbruggen?

„Ik ga niet in een paar minuten het hele verkiezingsprogramma uitserveren en daar nog eigen ideeën aan toevoegen.”

U adresseert het probleem maar u kunt geen oplossing geven?

„Daar heb ik eerder in speeches over gesproken. Over het belang van de samenleving weer bij elkaar brengen. Over het belang van een sterke middenklasse. Over de verschillen tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden, waar ik me grote zorgen over maak. En Nederland als land waarin aan de ene kant heel veel mensen zeggen dat ze tevreden zijn met hun leven, een van de hoogste percentages ter wereld. Maar we hebben ook een van de hoogste percentages van de wereld van mensen die zeggen dat ze niet weten of hun kinderen het net zo goed gaan krijgen als zijzelf. In die speeches heb ik daar een heleboel dingen over gezegd die mij verstandig lijken. Die ook in belangrijke mate overlappen met wat in het verkiezingsprogramma staat.’’

En de komende tijd wordt u dus alsnog de beroepspoliticus die u niet wilde worden?

„Wat niet is veranderd in een half jaar is wie ik ben, wat ik kan en niet kan, en wat ik moet leren. Wat ook niet is veranderd is de druk die het ongetwijfeld heeft op mijn privéleven. En toch heb ik gemeend dat ik een andere keuze heb moeten maken, dat ik de verantwoordelijkheid moet nemen.”

CDA’ers hopen met Wopke Hoekstra hun partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart niet te zien decimeren – en zelfs de grootste te worden. De christendemocraten hebben nu negentien zetels in de Tweede Kamer, maar worden gepeild tussen de veertien en zeventien zetels. Hoekstra hoopt op meer dan dertig zetels voor het CDA. „De tijd is heel kort, we hebben nog zo’n negentig dagen. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel.”