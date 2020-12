Gecodeerd bericht van seriemoordenaar ‘Zodiac Killer’ na 51 jaar ontcijferd

Een amateurteam van codekrakers heeft na ruim vijftig jaar de beroemde code ontcijferd van de Amerikaanse seriemoordenaar die zichzelf Zodiac noemde. Dat meldde de FBI vrijdagavond op Twitter. De code, die de ‘Zodiac Killer’ in november 1969 naar de krant San Francisco Chronicle stuurde, was al decennia lang een obsessie voor codekrakers en volgers van true crime. Zodiac, die nooit gepakt is, vermoordde op verschillende momenten in 1968 en 1969 vijf mensen in San Francisco en omgeving. Twee andere slachtoffers overleefden zijn moordpogingen.

Gedurende de periode waarin hij actief was als seriemoordenaar, stuurde Zodiac meerdere brieven naar de San Francisco Chronicle. Sommige van zijn brieven waren gecodeerd. Zo ook de brief met 340 karakters die bekend werd als de 340 cipher, ofwel het ’340 cijferschrift’. In tegenstelling tot de hoop van vele amateurcodekrakers - onder wie degenen die het lukte de 340 cipher te ontcijferen - bevatte de boodschap geen sluitende informatie over de ware identiteit van Zodiac. „Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het proberen mij te vangen”, begint de code, blijkt nu. „Ik ben niet bang voor de gaskamer omdat die me des te eerder naar het paradijs zal sturen omdat ik nu genoeg slaven heb om voor me te werken.” Anderen zijn bang voor de dood omdat zij dat niet hebben, schrijft Zodiac in het bericht.

De Amerikaan David Oranchak, Australiër Sam Blake en Belg Jarl Van Eycke werkten samen om de code te ontcijferen en plaatsten vrijdag een video met hun oplossing op YouTube. Vorige week hadden ze de ontcijfering al naar de FBI gestuurd, die deze nu geverifieerd heeft. Op Twitter schrijft de FBI dat het onderzoek naar de seriemoordenaar nog steeds loopt. De Zodiac-moorden vormden de inspiratie voor tientallen boeken en films, waar onder Dirty Harry (1971) met Clint Eastwood en Zodiac (2007) met Robert Downey Jr.