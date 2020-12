Amerikaanse FDA keurt coronavaccin Pfizer goed

President Donald Trump sprak in een videoboodschap op Twitter van „een medisch wonder” dat mogelijk is gemaakt door de VS. „We hebben een veilig en effectief vaccin afgeleverd in slechts negen maanden”, zei hij. „Het zal miljoenen levens sparen en binnenkort voor eens en voor altijd een einde maken aan de pandemie.” Volgens Trump zal het eerste vaccin binnen 24 uur worden toegediend.

De FDA heeft het vaccin goedgekeurd voor toepassing bij mensen van 16 jaar en ouder. Naar verwachting zullen zorgmedewerkers en ouderen in verzorgingshuizen als eersten worden ingeënt. Eerder meldde The Washington Post dat de FDA door het Witte Huis onder druk zou zijn gezet om het vaccin vrijdag nog goed te keuren.

De goedkeuring van het vaccin betekent dat inentingen tegen Covid-19 in de Verenigde Staten binnen enkele dagen kunnen beginnen - een keerpunt in de pandemie in het land, waar meer dan 295.000 mensen aan de ziekte zijn overleden. Bij ongeveer 15,8 miljoen mensen in besmetting vastgesteld.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor noodgebruik tegen Covid-19 in de Verenigde Staten. Dat heeft de organisatie vrijdag verklaard .

Zuid-Koreaanse regisseur Kim Ki-duk overleden aan Covid-19 in Letland

De omstreden Zuid-Koreaanse regisseur Kim Ki-duk is in Letland overleden aan complicaties die het gevolg waren van Covid-19. Dat melden internationale persbureaus. De 59-jarige filmmaker overleed vrijdagochtend vroeg.

Volgens de berichten landde Kim op 20 november in Letland en zou hij van plan geweest zijn een huis te kopen in de badplaats Jurmala. Bij een vergadering over deze deal zou hij zich niet hebben laten zien en collega’s zouden daarop bij ziekenhuizen zijn gaan informeren. De arthouse regisseur werd in 2004 bij het grote publiek bekend toen hij een Zilveren Beer won voor de film Samaritan Girl op het Internationale Filmfestival in Berlijn. In 2012 werd zijn film Pieta bekroond met een Gouden Leeuw in Venetië.

Kim leefde de afgelopen jaren in Zuid-Korea een teruggetrokken bestaan nadat hij door verschillende mensen beschuldigd werd van seksueel wangedrag. In 2017 werd hij door een actrice beschuldigd van seksueel misbruik en fysieke mishandeling. Kim heeft de beschuldigingen altijd ontkent. Afgelopen oktober verloor hij nog een zaak die hij aanspande tegen een actrice en een lokale omroep, die in 2018 hadden gepubliceerd over nog meer aantijgingen van seksueel wangedrag door de regisseur.

De afgelopen jaren richtte de regisseur zich op Rusland. In 2019 was Kim de voorzitter van de jury van het Internationale filmfestival van Moskou en het internationale filmfestival van Sotsji. Hij zou volgens het Russische persbureau TASS tevens bezig zijn met de opnames van een nieuwe film in Rusland. Het was de Russische regisseur Vitali Manski die voor het eerst bekendmaakte dat de Zuid-Koreaan in het ziekenhuis is overleden.