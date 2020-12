Conflict Nagorno-Karabach laait weer op, 3 Armeniërs gewond

Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan om de enclave Nagorno-Karabach is zaterdag opnieuw opgelaaid, ondanks het vredesakkoord dat de twee landen in november hadden gesloten. Dat meldt persbureau AP.

Zes weken geleden kwamen de twee landen onder toezicht van Rusland een akkoord overeen over het bestuur van het gebied. Maar dit weekend ging het toch weer mis. Armeense separatisten in de regio meldden dat een raketaanval door Azerbeidzjan tot drie Armeense gewonden heeft geleid. Volgens de Armeense autoriteiten is er gevochten bij de enige twee plaatsjes die nog onder Armeens bewind staan. De Azerbeidzjaanse autoriteiten houden vol dat zij enkel hebben gereageerd op „provocaties” vanuit Armenië.

Lees ook: President Azerbeidzjan is handig zakenman en kaviaardiplomaat

Een Russische vredesmacht, die in de enclave is gestationeerd om de situatie te monitoren, meldde ook dat het staakt-het-vuren was geschonden. Het Russische ministerie van Defensie heeft niet gezegd wie het vredesakkoord heeft verbroken. Autoriteiten uit beide landen beschuldigden de ander ervan zich niet aan de afspraken te hebben gehouden.

‘IJzeren vuist’

De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev dreigde de escalaties met „ijzeren vuist” neer te slaan. „Armenië moet niet van vooraf aan beginnen”, aldus Aliyev. „Ze moeten voorzichtig zijn en niet tot militaire actie overgaan, we zullen ze anders volledig kapot maken”.

De enclave in de Zuidelijke Kaukasus stond voorheen onder controle van Armeense separatisten, maar volgens de internationale gemeenschap maakt het gebied deel uit van Azerbeidzjan. Om Nagorno-Karabach werd anderhalve maand gevochten. De overdracht van de enclave aan Azerbeidzjan heeft in Armenië tot woede geleid onder de bevolking. Demonstranten gingen na het akkoord massaal de straat op om te protesteren tegen premier Nikol Pasjinian.