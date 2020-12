Ik ben sinds ruim een jaar lid van een boekenclub waarin we elke zes weken een boek lezen en bespreken.

Mijn 18-jarige zoon vraagt me of ik hem deze week met een aantal zaken zou willen helpen. Dat wil ik best doen, maar ik zeg erbij dat ik wel even moet kijken waar ik de tijd vandaan haal. Want binnen een week moet ik ook mijn boek uit hebben. „Joh,” zegt hij, „dat hoef je helemaal niet te lezen. Ik kan wel even een samenvatting voor je regelen!”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 december 2020