Ajax eenvoudig langs PEC Zwolle (4-0)

Koploper Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle zaterdag met 4-0 gewonnen. Drie van de vier treffers vielen voor rust en Antony speelde een hoofdrol.

De Braziliaan leverde de voorzet op de 1-0 van Klaas-Jan Huntelaar en 2-0 van Quincy Promes. Antony tekende zelf voor de 3-0, op aangeven van Ryan Gravenberch, die in blessuretijd voor 4-0 tekende.

Ajax kon na drie nederlagen op rij geen beroep doen op David Neres, Noussair Mazraoui, Mohammed Kudus, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp, Brian Brobbey en Jurriën Timber. Kenneth Taylor en Victor Jensen kregen hun eerste speelminuten in de eredivisie.

Ajax vergrootte de voorsprong op Vitesse tot 5 punten. De nummer 2 van de Eredivisie uit Arnhem speelt zondagmiddag nog tegen sc Heerenveen.

Na afloop van de thuiszege vertelde de 37-jarige Klaas-Jan Huntelaar dat hij na dit seizoen afscheid neemt als profvoetballer. „Het is mooi geweest”, zei hij. „Zeg nooit nooit, maar het is wel klaar. Mijn lichaam is misschien wel eens uitgeput.”

Huntelaar debuteerde in 2002 bij PSV in het betaalde voetbal. Hij speelde later voor De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04 en opnieuw Ajax. (ANP)