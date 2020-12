Aanhouding op A2 leidt politie naar 4.500 kilo zwaar vuurwerk

De aanhouding van een 34-jarige man op de A2 zaterdag heeft de politie naar duizenden kilo’s illegaal vuurwerk geleid. De man uit Zuilichem werd op de snelweg bij Zaltbommel aangehouden met 150 kilo vuurwerk bij zich. Ook zijn driejarige kind zat in de auto.

De politie vermoedde dat hij nog meer vuurwerk in zijn bezit had. Verder onderzoek leidde rechercheurs van Team Milieu naar een zeecontainer in het Gelderse Gellicum, waar een nog grotere hoeveelheid vuurwerk lag opgeslagen. In totaal vond de politie 4.500 kilo zwaar illegaal vuurwerk. Het zal door een gespecialiseerd bedrijf worden weggehaald en vernietigd.

De politie sluit niet uit dat er in het onderzoek meer aanhoudingen zullen worden verricht, of dat er meer vuurwerk in beslag zal worden genomen. De politie wijst erop dat het opslaan van vuurwerk in een woning of garage levensgevaarlijk is. Wat de man van plan was met het vuurwerk, is niet bekendgemaakt. Hij zit vast en zijn kind is bij familie ondergebracht.

Vorig weekend werd in Dordrecht al een grote vuurwerkvondst gedaan: in een woning lagen ruim 1200 nitraten en ongeveer 125 cobra’s opgeslagen. Een 16-jarige verdachte werd aangehouden.