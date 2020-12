142 arrestaties bij protest tegen omstreden veiligheidswet in Parijs

In Parijs zijn zaterdag 142 arrestaties verricht bij een protest tegen een nieuwe veiligheidswet. Dat schrijft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. De politie heeft een waterkanon ingezet om betogers uit elkaar te drijven, melden Franse media.

Darmanin schrijft dat er „honderden gewelddadige hooligans” op het protest af zijn gekomen. Het is het derde weekend op rij dat er gedemonstreerd wordt tegen de algemene veiligheidswet, die het herkenbaar in beeld brengen van agenten strafbaar stelt. Volgens Franse media waren zaterdag opnieuw duizenden betogers op de been - de organisatie sprak zelf van honderdduizend demonstranten. Vorig weekend was er ook sprake van vandalisme: relschoppers staken vuurwerk af en sommige demonstranten raakten slaags met de politie.

De veiligheidswet werd in november aangenomen. Beelden waarop een agent herkenbaar is en die de reputatie van de agent mogelijk kunnen beschadigen, zijn verboden. Kort nadat de wet in werking was getreden, volgde een hardhandig optreden tegen een tentenkamp voor migranten en werd een zwarte muziekproducer door agenten in elkaar geslagen. Dit laat volgens tegenstanders van de wet zien dat de acties van politiemensen ongestraft gefilmd en verspreid moeten kunnen worden, omdat misdragingen van agenten zo kunnen worden getoond.

Critici willen geen aanpassing van de wet, zoals parlementariërs hadden voorgesteld, maar eisen dat deze geschrapt wordt. Politievakbonden wilden juist dat agenten op sociale media beter beschermd zouden worden.