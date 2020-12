Zoektocht naar gestolen paneel Lam Gods

Vlaamse kunstroof True Crime 6 afl. van 40 min, Dag & Nacht Iedere week nieuwe aflevering

De grootste onopgeloste kunstroof ter wereld is die van een van de panelen van Het Lam Gods, het meesterwerk van Jan van Eyck, dat in 1934 in Gent gestolen werd. Tot op heden is het kunstwerk niet teruggevonden, maar dat had wel gekund, zo stellen journalist Ieke Schout en podcastmaker Lieke Malcorps. In de zesdelige serie De Vlaamse kunstroof nemen ze 86 jaar later het heft in eigen handen en doen een nieuwe poging om het werk De Rechtvaardige Rechters terug te vinden, met behulp van verschillende amateurdetectives. Voor de luisteraar komt de kunst niet helemaal tot leven, maar de zoektocht des te meer. Zo zeer dat de vraag óf het paneel wel gevonden wordt eigenlijk steeds meer op de achtergrond komt te staan. De kunstroof hoeft misschien niet opgelost te worden, als de zoektocht maar de moeite waard is.