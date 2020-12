Wielerorganisatie UCI neemt veiligheidsmaatregelen na kritiek

De internationale wielerunie UCI heeft donderdagavond een reeks nieuwe veiligheidsmaatregelen voor wielerwedstrijden aangekondigd. De bond zal onder meer een veiligheidsmanager aanstellen in de eigen organisatie, die toezicht moet houden op de veiligheid bij de wielercompetities georganiseerd door de UCI. De maatregelen zijn opgesteld door een speciale werkgroep, die werd aangesteld nadat de bond deze zomer veel kritiek kreeg op de veiligheid van de sport vanwege verschillende grote valpartijen.

Iedere afzonderlijke wedstrijd moet ook een eigen veiligheidsmanager krijgen, getraind en gecertificeerd door de bond. De veiligheidsmaatregelen bij „kwetsbare” delen op het parcours, in het bijzonder de finish, worden herzien. Zo zal de UCI standaardeisen ontwikkelen waaraan dranghekken op deze plekken moeten voldoen. Gedurende de wedstrijden zal de bond strenger toezien op het weggooien van afval op het parcours, zoals leeggedronken bidons. De nieuwe maatregelen gaan vanaf 2021 in.

Deze zomer ging van alles mis bij verschillende wedstrijden. Begin augustus kreeg de Nederlandse renner Fabio Jakobsen tijdens een etappe van de Ronde van Polen een zwaar ongeluk, toen de eveneens Nederlandse renner Dylan Groenewegen hem de dranghekken aan de rand van het parcours in reed. Anderhalve week later viel de Belgische wielrenner Remco Evenepoel tijdens de ronde van Lombardije in een ravijn en brak daarbij zijn bekken. Een uur later viel de Duitse renner Maximilian Schachmann. Hij brak zijn sleutelbeen bij een aanrijding met een automobilist die daar niet had mogen rijden.

