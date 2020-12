Energiebalans

Of de aarde opwarmt of afkoelt, hangt af van de energiebalans. Alle warmte op aarde is afkomstig van de zon, via zonnestralen. Een deel daarvan wordt door de aarde opgenomen en omgezet in warmtestraling en deze wordt vervolgens ook weer uitgestraald. Als op de aarde evenveel zonne-energie binnenkomt als er weer aan energie uitgaat, is er een balans.