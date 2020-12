Voetbal is niets zonder supporters in het stadion. ‘Hier kom ik terug. Hier komen wíj terug’

Als een vreemde in mijn eigen huis liep ik zondagochtend door de Kuip. Het was een uur voor de aftrap en het was doodstil. Ik keek naar buiten en zag dat er alleen een rij stond voor de GGD-teststraat naast het stadion. Ik keek naar de vakken en zag alleen maar leegte, hoewel de blauwe stoeltjes aan één kant van het stadion nog bedekt waren met spandoeken. Ik keek naar de stalen, uitgestorven trappen rond het stadion en voelde weemoed: alles was vertrouwd, alles was vervreemdend. En ik dacht aan Rudy Kousbroek: geen treuriger gevoel dan de weg weten in een huis dat niet meer bestaat.

Feyenoord speelde tegen Heracles Almelo en voor het eerst in negen maanden kon ik erbij zijn in de Kuip. Ik wilde weten hoe het zou zijn, voetbal in een leeg stadion, omdat ik beter wilde begrijpen hoe het is om voetbalsupporter te zijn in coronatijd, preciezer, Feyenoord-supporter, als een verbannene uit het rood-witte koninkrijk.

De laatste keer dat ik Feyenoord in de Kuip zag spelen was op 8 maart. Feyenoord won die dag gemakkelijk en hoewel de eerste dramatische beelden uit Noord-Italiaanse ziekenhuizen verschenen, leek alles nog normaal – dat ik me al wat ongemakkelijk voelde bij de mensenmassa leidde tot hilariteit bij vrienden. Een week later was Nederland in lockdown.

In de maanden daarna, toen de stadions leeg stonden en de velden onaangetast bleven, heb ik me vaak afgevraagd wat ik precies miste: voetbal in het algemeen, of eigenlijk alleen Feyenoord. Op tv werden eindeloze herhalingen uitgezonden en soms prachtige compilaties en hoewel ik geregeld keek, voelde het ook futiel. Er was een pandemie gaande, er vielen duizenden doden, natúúrlijk deed voetbal er niet toe.

Superspread events

Toen in het voorjaar de topcompetities uitgespeeld werden en het me niet kon boeien, dacht ik het antwoord te hebben: mijn interesse voor voetbal was ondergeschikt aan mijn liefde voor Feyenoord. Maar toen Feyenoord in de zomer ook weer ging voetballen en er zelfs publiek welkom was, bleef ik weg. En ook nu zou ik thuisblijven als de Kuip weer open gaat. Want hoewel ik verlang naar een vol stadion, vrees ik het ook: zolang we niet gevaccineerd zijn kan elke mede-supporter een potentiële besmetter zijn, elke wedstrijd een superspread event. Sommige Champions League-wedstrijden begin maart zouden (indirect) tot tientallen doden hebben geleid. Het zijn stadionrampen, verbloemd door het feit dat de doden niet op de tribunes vielen maar pas weken later in de overvolle ziekenhuizen.

Warming-up van de spelers van Feyenoord en Heracles in een lege Kuip. Foto Walter Herfst

Het ergste is de ontdekking dat het prima mogelijk blijkt om met enige afstand Feyenoord te volgen. Al jaren heb ik de gewoonte om alleen naar Feyenoord te kijken als ik erbij ben in het stadion – wat er toe leidt dat ik ook de afgelopen maanden zelden de tv aanzette. Ik ben een blijmoediger mens als ik alleen na afloop de uitslag bekijk, even vloek of joel, en daarna m’n dag vervolg. Soms denk ik, nee, vrees ik: wat als dit gevoel overwint, als ik straks permanent wegblijf?

En toen stapte ik zondagochtend de perstribune van de Kuip op, keek ik naar het vak waar ik als kind zat, naar de jongenstribune achter de goal waar ik als ondeugende student stond en naar het rustige parterrevak waar ik tegenwoordig sta, en realiseerde ik me: hier kom ik terug. Komen wíj terug.

Ik dacht terug aan de euforische dagen die ik in de Kuip beleefde, als Feyenoord van Europese grootmachten won, van Ajax, toen we kampioen werden. Ik dacht aan de decepties, de diepgevoelde pijn na een vernedering of grote teleurstelling. En ik mis het gekanker en het gezang op de tribunes. De fietstochten van mijn huis in Rotterdam-Zuid naar de Kuip, langs de huizen met wapperende Feyenoord-vlaggen, door de hoopvolle stoet mensen vóór de wedstrijd en de opgewonden of gelaten massa erna.

Wat ik misschien nog wel het meeste mis is het Nescioiaanse geluk dat een wedstrijd zo veel meer maakt dan negentig minuten voetbal. Met zo’n twintig Feyenoorders, op reis voor een Europese uitwedstrijd, in hartje zomer het uitgaansdistrict van de Georgische hoofdstad Tbilisi op z’n kop zetten door Last Christmas te zingen, of in Bern met duizenden op een plein staan en massaal wc-rollen overgooien – je had er vast bij moeten zijn om het echt te begrijpen, maar het is de plezierige en onschuldige guitigheid die het supporterschap kleur geeft.

Voetbal zorgt bovendien, net als kunst, voor vervoering. Ik word geraakt als ik kijk naar de hoopvolle en weemoedige blik van John Singer Sargent’s Padre Sebastiano én als ik in de Kuip een historische wedstrijd meemaak. Allebei zijn ze vanuit huis te bekijken, maar dat is een fundamenteel eenzamere ervaring dan het schilderij recht aankijken in de ‘Met’ of de wedstrijd zien in het stadion. Het verlies van die diepgevoelde, immateriële rijkdom is wat kunstliefhebbers en theaterbezoekers dit jaar delen met voetbalsupporters.

Eenzame supporter

In de Kuip merkte ik zondag ook dat alleen voetbal niet genoeg is om die rijkdom te herstellen. Er waren 22 spelers, het was in de Kuip, het was zondagmiddag – en toch klopte het niet. Kijkend naar de lege tribunes dacht ik aan het nummer van Bruce Springsteen: Everything is everything, but you’re missing. De spelers leken verweesd op het veld te staan en zo voelde ik me ook op de tribune, als eenzame supporter die voor de wedstrijd verdekt onder een mondkapje stilletjes meezong met de Feyenoord-liedjes. Het was zo stil in het stadion dat zelfs het geluid van een voorbijrijdende, toeterende trein het stadion binnendrong.

Het geluid van supporters geeft wedstrijden energie. Het is wat spelers beter laat voetballen of, als ze de fans tegen zich hebben, slechter. Haal de tienduizenden supporters weg uit het stadion en wat resteert blijkt een kil, armoedig geraamte van een voetbalwedstrijd te zijn.

Dat ontheemdende surrealisme van voetbal in een leeg stadion bevestigt denk ik het gelijk van de legendarische Celtic-manager Jock Stein: „Football without fans is nothing”, zei hij ooit. Clubsupporters zijn niet de klanten die marketeers denken dat ze zijn, mensen die eigenlijk net zo goed thuis op de bank zouden kunnen kijken via een betaalabonnement. Stadionbezoekers zijn niet alleen een financiële noodzaak voor clubs: ze zijn ook de immateriële levensader van clubs.

De Kuip voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles. Foto Walter Herfst

De clubs hebben hun supporters dus nodig. Maar omgekeerd kunnen supporters ook niet zonder hun club.

Dat komt denk ik doordat voetbalclubs in de kern zijn wat de Britse historicus Benedict Anderson ‘verbeelde gemeenschappen’ noemde. Supporter zijn van een voetbalclub betekent een lotsverbinding met andere burgers rondom een gedeelde identiteit. Dat is wat hen bindt, ondanks alle economische, culturele en sociale verschillen. In mijn Feyenoord-vriendengroep zitten mensen met totaal andere achtergronden dan ik, mensen die ik in mijn dagelijkse sociale kring niet gauw zou tegenkomen, maar die tóch goede vrienden zijn omdat we clubliefde en herinneringen delen.

In een tijd waarin maatschappelijke verbanden fragmenteren, waarin gedeelde sociale ervaringen het afleggen tegen hyperidentitair denken, bieden voetbalclubs de verbeelding onderdeel te zijn van iets groters, iets dat het particuliere overstijgt. Ze kanaliseren die menselijke behoefte in een lichtzinnig, ongevaarlijk tribalisme – in het café, het stadion en bij de koffieautomaat.

Voor voetbalsupporters is hun clubliefde bovendien een van de grootste constanten in het leven. „Mensen worden ouder, scheiden, verhuizen en overlijden, maar als je geluk hebt is het enige in je leven wat niet verandert je club, die nog steeds speelt in dezelfde kleuren en wellicht zelfs in hetzelfde stadion als toen je acht was”, schreef de Britse journalist Simon Kuper afgelopen zomer in Financial Times.

Daarom zullen supporters terugkeren naar de stadions. We kunnen niet anders, we moeten geraakt worden, zingen, juichen, huilen, onderdeel zijn van een gemeenschappelijke ervaring. Het zal onwennig zijn en het zal misschien even duren voordat we na een doelpunt weer onbevangen in elkaars armen durven te springen. Maar het moet: zonder supporters is voetbal niets.

Feyenoord – Heracles was net afgelopen en het handjevol aanwezigen schuifelde naar binnen toen de stadion-dj A ton of love van de Editors opzette. De rauwe stem van de zanger galmde door het stadion en daarna nog een paar dagen door mijn hoofd: ‘Desire, desire, desire, desire!’