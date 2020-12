Veel woorden voor een overschot

Als je schrijft dat er te veel mensen op de aarde wonen, dan roept het meteen de vraag op welk aantal dan wel oké is in plaats van de huidige 7,8 miljard. Twee miljard? Honderd miljoen? Maar dat antwoord geeft Jelle Reumer, bioloog en voormalig directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, niet in zijn 91 pagina’s tellende essay Teveel.

Jelle Reumer: Teveel Overbevolking, biodiversiteit, stadsvossen en de pandemie Lias, 80 blz. €14,95 ●●●●●

Overbevolking is de olifant in de kamer, schrijft Reumer. Er wordt nauwelijks over gesproken. Terwijl het de oorzaak is van allerlei problemen: ontbossing, verlies aan biodiversiteit, de opwarming van de aarde, en de uitbraak van ziektes zoals nu de Covid-pandemie. Heel veel om je over op te winden, en zorgen over te maken. En dat doet Reumer ook.

Maar vervolgens duurt het tot pagina 69 voordat hij die overbevolking adresseert. Daarvóór heeft hij zijstapjes gemaakt naar de reislust van Homo sapiens, diens evolutie, de optie om uit te wijken naar een andere planeet zoals Mars, de stad als toevluchtsoord voor allerlei dieren zoals de vos. Maar eenmaal aanbeland bij overbevolking, lijkt Reumer zoekende.

Hij betreurt de teloorgang van allerlei soorten planten en dieren, vindt het idioot dat Madagaskar wordt ontbost om er onder meer sugar snaps te verbouwen die je vervolgens in de Nederlandse supermarkten kunt kopen. Maar om dan maar over te gaan op „het preventief ruimen” van grote aantallen mensen, zoals de Finse filosoof Kaarlo Pentti Linkola herhaaldelijk heeft voorgesteld – Reumer noemt Linkola „knettergek”. Ook een eenkindpolitiek à la China vindt Reumer geen optie: dictatoriaal en mensonwaardig. Hij ziet de oplossing in toegang tot voorbehoedsmiddelen en onderwijs, met name voor meisjes en vrouwen. Maar dat is precies de trend die gaande is, en die de wereldbevolking zal laten pieken op zo’n 9,8 miljard in 2064.

Helaas noemt Reumer geen aanpassingsopties voor de mens. Als je weet dat driekwart van het wereldwijde landbouwareaal wordt ingenomen door vee en het voer voor dat vee, wat zou dan alleen al het decimeren van de vleesconsumptie kunnen schelen in bos- en biodiversiteitsverlies?