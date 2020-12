De boekhouder die kattentrimmer werd - deze mensen gooiden hun carrière radicaal om

„Ik ben na het vwo meteen gaan werken. Daarnaast deed ik een deeltijdstudie in accountancy. Ik koos voor veiligheid. Boekhouders zijn altijd nodig. Ik ben geen dag in m’n leven werkloos geweest. Maar ik keek wel elke dag steeds op de klok om te zien of ik al naar huis mocht.

„Ik was bijna 50. Dan denk je: nu is mijn carrière wel voorbij. Maar je moet nog 18 jaar werken. Ik dacht: Als ik nu niet iets anders ga doen, doe ik het nooit meer.

„Mijn hart ligt meer bij dieren dan bij cijfers. Ik was al bijna 20 jaar vrijwilliger bij het dierenasiel in Amsterdam. Iemand zei: ‘Jij bent zo geduldig met katten. Waarom word jij geen kattentrimster?’ Een geweldig idee. Ik heb mijn diploma behaald en kon bij het asiel een kamertje huren. Alles viel op z’n plek.

„Vroeger was ik een beetje die stugge boekhouder op kantoor. Nu heb ik met emoties te maken! Vorige week zat er nog iemand te huilen omdat de kat was overleden. Die moet je dan troosten. Ik heb nog nooit zoveel contact gehad met mensen, nu ik met dieren werk.

„Kattentrimmen is de laatste jaren populair geworden. Vroeger had iedereen gewoon een huis-tuin-en-keukenkat. Maar nu zijn er veel meer langharige katten. Dat er zo veel vraag naar zou zijn, had ik niet verwacht. Ik open in januari mijn tweede locatie.

„Ik ben eigen baas en daar zitten risico’s aan. Een vaste baan heeft voordelen: goed pensioen, doorbetaling bij ziekte. Dat heb ik niet meer. Ik fiets nu voorzichtiger. Als ik val of aangereden word, kan ik morgen niet werken. Daar ben ik me nu meer bewust van. Ik hoop dit nog heel veel jaren te doen.

„Twintig jaar geleden had ik het niet gedurfd, zo’n overstap. Als je ouder bent, word je minder onzeker. De keuzes die je maakt, maak je voor jezelf. Ik dacht: wat heb ik te verliezen? Als ik moet bezuinigen ga ik bezuinigen. Het is het helemaal waard.”

Sharina Waalzaam (32) ‘Het was zo leuk om weer eens iets nieuws te leren’

Sharina Waalzaam uit Purmerend werkt in de kinderopvang en heeft daarnaast een nagelsalon. Foto Lars van den Brink

„Toen ik klaar was met de middelbare school, wilde ik eigenlijk iets met beauty en nagels doen, maar mijn ouders vonden dat niets. Zij zagen het meer als een hobby, niet als een serieuze optie voor een carrière. Ik heb toen de mbo-opleiding sociaal-pedagogisch werk niveau drie gedaan en daarna ben ik doorgestroomd naar sociaal-cultureel werk niveau vier. Na mijn stage op een kinderdagverblijf kreeg ik een contract aangeboden en na de opleiding ben ik daar blijven werken.

„Na drie jaar ben ik gestopt. Ik wilde nog reizen en andere opleidingen en banen uitproberen. Ik heb bijvoorbeeld een tijd in de beveiliging gewerkt op Schiphol. Maar de onregelmatige werktijden waren te lastig met mijn tweede kind te combineren. Ik wilde stabiliteit en ben weer bij een kinderdagverblijf gaan werken.

„De laatste jaren zag ik op social media zó veel jonge meiden die hun eigen goedlopende zaak hadden met kleding of make-up. Ik dacht: ‘Ik moet het nu gewoon gaan doen.’ Ik heb me opgegeven voor een opleiding van drie maanden voor nagelstyliste. Het koste achthonderd euro – best een investering. Maar ik wist zeker dat ik het wilde. Het was zo leuk om weer eens iets nieuws te leren en te doen wat ik echt wilde. Voordat ik m’n diploma had, stond ik al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik had meteen een werkplek in een salon geregeld. Inmiddels heb ik mijn bedrijf aan huis.

„Ik werk nu drie dagen in de kinderopvang en drie dagen als nagelstyliste. Het is mijn ambitie de salon steeds verder uit te breiden en dat werk uiteindelijk fulltime te doen. Ik maak nu ook mijn eigen scrubjes. Het leuke aan dit werk is dat je creatief bezig bent en veel contact hebt met mensen. Als ik het allemaal over mocht doen, had ik toch meteen voor beauty en nagels gekozen. Mijn ouders staan inmiddels ook 100 procent achter me. Ze zien dat dit bij me past.”