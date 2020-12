‘Vaccin wordt goed in de gaten gehouden’

In januari moet de vaccinatie tegen Covid-19 van start gaan. Maar niet meer dan veertig procent van de bevolking (en ook zorgverleners) zegt de vaccinatie „sowieso” te willen in enquêtes van vakbonden en beroepsverenigingen. De rest twijfelt. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat alle medicijnen en vaccins keurt voordat ze op de Nederlandse markt komen, gaat in op kwesties rond het vaccin.

Sommige mensen zijn bang dat deze vaccins er omwille van de economie en de sociale last van de pandemie te snel doorheen worden gejast.

„We kijken heel nauwkeurig naar de data van de farmaceut. Naar hun dierproeven, hun lab-uitslagen, hun proeven op mensen. Dat gebeurt nu wel in hoog tempo maar we werken keihard. Twee landen in Europa hebben een voortrekkersrol, de andere 25 kijken mee. Ons agentschap dus ook. We kijken hoe effectief het vaccin is voor verschillende bevolkingsgroepen: ouderen, mensen met veel ziektes en jongeren. En we kijken welke bijwerkingen er tot nu toe zijn. Het vaccin dat mogelijk op 29 december wordt goedgekeurd, van Pfizer/BioNTech, is getest op 43.000 mensen.” [Dat is uitzonderlijk veel, red.]

Anderen zijn bang dat het vaccin op lange termijn gevolgen voor hun gezondheid zal hebben.

„Dat weten we niet omdat Covid-19 pas een jaar bestaat. Maar de kans op langetermijneffecten is heel klein. Er zijn nooit langetermijneffecten van vaccins aangetoond. Er was wel een signaal dat het vaccin voor de Mexicaanse griep narcolepsie kon veroorzaken maar dat is nooit bewezen. Bij het Pfizer-vaccin krijg je een vetbolletje, dat je lichaam zó opruimt. Daar zit de mRNA-code van het virus in. Je afweersysteem leert het virus zo herkennen en opruimen. Je cellen zitten altijd al vol mRNA – dat is heel gewoon.”

Welke bijwerkingen zijn al bekend?

„Mensen kunnen een dag hoofdpijn en koorts krijgen. Maar dat is een goed teken: dat is een afweerreactie. Je lichaam leert zo het virus te bestrijden.”

Gisteren bleek dat er geen scanbare code op elk vaccinampulletje komt, alleen een code op elke doos. Daarin zitten 975 ampullen. Hoe traceer je dan wie wat precies heeft gekregen?

„Dat moet degene die de prik zet zonodig handmatig bijhouden. Dat komt in een computersysteem van het RIVM. Het is wel heel belangrijk dat dat gebeurt. Een scanbare code per flesje zou beter zijn want scannen gaat snel en dan sla je alles in een keer op. En je kunt de persoon die is ingeënt een code meegeven. Maar misschien is dat nu niet haalbaar voor de fabrikant, zo snel. In het verplichte risicomanagementplan, dat de fabrikant moet maken voor ná invoering van een medicijn, moet een goed systeem zitten om vaccins te traceren.”

Wie bekijkt mogelijke bijwerkingen?

Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt spontane signalen van bijwerkingen. En geeft die door aan ons. Wij onderzoeken dan of die verschijnselen echt door het vaccin komen of door iets anders. Wat óók gebeurt, is dat onderzoekers bijhouden in databases van zeven landen, per ziekte, hoe vaak bepaalde verschijnselen bij patiënten voorkomen. Als daar iets verandert: een verschijnsel dat opeens iets vaker voorkomt, dan kijken wij of die patiënten zijn gevaccineerd en of het daar aan gerelateerd zou kunnen zijn.”

Als je een medicijn neemt, lees je meestal eerst de bijsluiter.

„Mensen krijgen bij een vaccinatie nooit een bijsluiter. Maar we gaan nu A4’tjes maken waar alle belangrijke informatie op staat, naast de formele bijsluiter. Niet al die ingewikkelde teksten in kleine lettertjes.”

Vaccineer je voor jezelf of voor de samenleving als geheel?

„Kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken, vaccineren in de eerste plaats voor zichzelf. Zij lopen het grootste risico om heel ziek te worden van of zelfs te sterven aan Covid-19. Je ontlast de ziekenhuizen dus als deze mensen niet meer ziek worden van Covid-19.”

Als zij allemaal zijn ingeënt, hoeft de rest toch niet meer?

„Er worden heel soms ook onverwacht jongeren getroffen. Dus het is het beste als er groepsimmuniteit ontstaat en het virus en dus de ziekte verdwijnt.”

Het is toch onduidelijk of mensen die zijn ingeënt, en immuun zijn, alsnog anderen kunnen besmetten?

„Ja. Maar het is wel zo dat als mensen door een vaccin niet of minder ziek worden van het virus, ze ook niet gaan hoesten en niezen en het virus zo verspreiden.”

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 december 2020