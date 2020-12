Trump en Kushner halen ook Marokko over om Israël te erkennen, voor een prijs

Weer heeft Donald Trump in zijn nadagen als president een regering uit een Arabisch land bereid gevonden om formele banden met Israël aan te knopen, ditmaal Marokko. Zoals gebruikelijk betaalde Trump daarvoor een prijs. In dit geval Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara en een investeringspakket ter waarde van drie miljard dollar.

Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner, die de deal voorbereidde met ettelijke bezoeken aan Marokko, riepen om het hardst dat dit een nieuwe mijlpaal was op weg naar vrede in het Midden-Oosten. Trump twitterde over „een enorme doorbraak”, nadat hij de deal met een telefoontje met de Marokkaanse koning had bezegeld. Kushner jubelde dat erkenning van Israël door een nog crucialer land, Saoedi-Arabië, nu „een onvermijdelijkheid” is geworden.

In plaats van rustig naar de uitgang van het Witte Huis te koersen, zoals de meeste verslagen presidentskandidaten zouden doen, zetten Trump en zijn mensen ook in de laatste weken van diens presidentschap alles op alles om omstandigheden te creëren die de aanstaande president Joe Biden niet zo gemakkelijk kan terugdraaien. Het akkoord met Marokko zal het nog moeilijker maken voor Biden om zichzelf als neutrale bemiddelaar op te stellen tussen Israël en de Palestijnen, mocht hij dat willen.

Palestijnen nog meer geïsoleerd

De erkenning door Marokko van Israël betekent vooral een steun in de rug van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Palestijnen daarentegen raken er nog sterker door geïsoleerd, nadat de laatste maanden eerder al de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan zich bereid hadden verklaard Israël te erkennen. Weliswaar belde de Marokkaanse koning Mohammed VI met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas om hem te verzekeren dat zijn steun voor de Palestijnse zaak „constant” was, maar aan Palestijnse zijde weet men dat het Marokkaanse besluit een nieuwe barst is in het Arabische front tegenover Israël. „Er zit iets bijzonder immoreels aan de manier waarop ze (de VS en Israël, red) de behoeften en eisen van landen uitbuiten”, klaagde de Palestijnse woordvoerder Hanan Ashrawi tegenover The New York Times.

De banden tussen Israël en Marokko waren overigens al relatief vriendschappelijk. Ook hun inlichtingendiensten werkten samen. Israël herbergt ruim 500.000 joden van Marokkaanse afkomst en tienduizenden van hen bezochten al jaarlijks Marokko. Het land heeft zelf geen grote joodse gemeenschap meer maar wel nog veel joods erfgoed. Juist de laatste jaren is dit ook deels gerestaureerd. Marokko kondigde na de deal aan dat er directe vluchten zullen komen tussen Israël en Marokko.

Koning Mohammed van Marokko hikte, net als zijn Saoedische collega koning Salman, aan tegen het in de steek laten van de Palestijnen. Mogelijk ook omdat hij ongenoegen hierover bij een deel van de bevolking vreesde. Maar de prijs die de Amerikanen boden was te aantrekkelijk. Marokko, dat in 1975 de Westelijke Sahara goeddeels annexeerde, snakt al jaren naar erkenning van zijn aanspraak op dit gebied. Slechts weinig landen hebben deze claim erkend.

Voor de Afrikaanse Unie geldt de Westelijke Sahara als een aparte staat. Europese landen en ook de VS hadden tot dusverre geweigerd partij te kiezen in dit conflict.

In het oostelijke deel van de Westelijke Sahara zetelt een regering die is gevormd door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario. Na het vertrek van de Spaanse koloniale heersers uit de Westelijke Sahara hoopten zijj de macht over te nemen. Polisario wordt al decennia lang door Marokko’s buurland Algerije gesteund.

Nieuwe gevechten

Sinds 1991 was er een bestand van kracht. Maar juist vorige maand braken er voor het eerst in lange tijd gevechten uit tussen Marokkaanse troepen en strijders van Polisario.

Er wonen ongeveer een half miljoen mensen in de Westelijke Sahara, van wie tienduizenden al decennia in vluchtelingenkampen verblijven. Het gebied is rijk aan fosfaatafzettingen en bezit ook rijke visgronden voor zijn kust. Een Polisario-woordvoerder verwierp de deal tussen Israël, Marokko en de VS als „een flagrante schending van het handvest van de Verenigde Naties”.

Kushner daarentegen noemde het conflict om de Westelijke Sahara eenvoudigweg een anachronisme en betoogde donderdag dat het tijd was geweest voor een duidelijke stap. „Het versterkt Israëls veiligheid, terwijl het nieuwe kansen voor Marokko en Israël creëert om hun economische betrekkingen te verdiepen en het leven van hun mensen te verbeteren”, verklaarde hij tevreden.