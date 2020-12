Time Magazine kiest Joe Biden en Kamala Harris als Person of the Year

Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine heeft de aankomend president Joe Biden en zijn vice-president Kamala Harris uitgeroepen tot Person of the Year. In een verklaring schrijft het Amerikaanse tijdschrift dat het duo is verkozen „omdat ze laten zien dat de kracht van empathie groter is dan verdeeldheid en omdat ze een visie delen van genezing in een rouwende wereld”.

Op de shortlist voor de prijs stonden onder meer de vooraanstaande viroloog Anthony Fauci, de huidige Amerikaanse president Donald Trump en de beweging voor raciale gelijkheid. Fauci en de zorgmedewerkers wonnen wel de de lezerspoll van Time Magazine.

Sinds 1927 roept Time Magazine ieder jaar een persoon, groep, fenomeen, idee of machine uit tot Person of the Year. De winnaar heeft volgens het tijdschrift de meeste invloed gehad op het afgelopen jaar, op een positieve of negatieve manier. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Adolf Hitler (1938) en Jozef Stalin (1942). Greta Thunberg was in 2019 Person of the Year. De klimaatactiviste was destijds 16 jaar oud en daarmee de jongste persoon ooit die deze titel door het tijdschrift toebedeeld kreeg.

De allereerste Person of the Year was de Amerikaanse luchtvaartpioneer Charles Lindbergh, de eerste persoon ter wereld die solo de Atlantische Oceaan over vloog. De voormalig president van de Verenigde Staten Franklin D. Roosevelt werd maar liefst drie keer door het tijdschrift uitgeroepen tot persoon van het jaar.