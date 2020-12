Joe Biden en Kamala Harris uitgeroepen tot Person of the Year

Het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine heeft de aankomend president Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris uitgeroepen tot Person of the Year. Het Amerikaanse duo is verkozen „omdat ze laten zien dat de kracht van empathie groter is dan verdeeldheid en omdat ze een visie delen van genezing in een rouwende wereld”. De vooraanstaande Amerikaanse viroloog Anthony Fauci en de zorgmedewerkers wonnen wel de lezerspoll van Time Magazine. Vorig jaar werd de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg Person of the Year. ( NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 december 2020