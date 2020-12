Taylor Swift de popprinses is nu bedachtzame singer-songwriter

Verdwenen zijn de gilletjes, de kekke geluidseffecten, en de afwisseling tussen meisjesachtig en ‘bitchy’ die haar zo makkelijk afging. Taylor Swift heeft een nieuw kostuum aangetrokken: de popprinses ingeruild voor singer-songschrijver. Bedachtzaam in plaats van explosief; ‘folk’ in plaats van ‘pop’.

De transformatie begon op haar album Lover (2019), werd uitgewerkt op het afgelopen zomer verschenen Folklore, en nu verder verfijnd op Swifts tweede verrassingsalbum dit jaar, het zojuist verschenen Evermore. Wereldster Swift (1989) heeft de glitter voor mistige klanken verruild, en het klatergoud voor een onopgesmukte versie van zichzelf. Verrassend genoeg zijn de fans er niet minder blij mee. Folklore was commercieel gezien net zo succesvol als eerdere albums.

Lees ook: Folklore is haar meest coherente album tot nu toe

Op Folklore werd de stap naar akoestische begeleiding en geserreerde productie mede mogelijk gemaakt door medewerkers als Aaron Dessner (producer en multi-instrumentalist van The National) en Justin Vernon (zanger en muzikant van Bon Iver). De samenwerking met deze grootheden uit de ‘alternatieve’ hoek bood Swift nieuwe perspectieven. Dat dat beviel, blijkt uit de hernieuwde samenwerking op Evermore, het tweede deel van een tweeluik.

I come back stronger than a 90s trend

Swift zingt hier met een lieflijke stem, de schelheid laat ze achterwege. Producer Dessner combineerde akoestische gitaar en piano met subtiele drumcomputers en synthesizers, die als een waas tussen de klanken hangen. Sommige liedjes kregen een steviger beat, zoals ‘Gold Rush’ en ‘Tis The Damn Season’, maar het tempo blijft laag.

In haar teksten zit nog altijd het goedgekozen venijn. ‘Champagne Problems’ gaat over werkelijke problemen, vergeleken met het verkeerde champagne-merk; het stemmige ‘Willow’ klaart op met „I come back stronger than a 90s trend”, en zelfspot klinkt in ‘Long Story Short’: „I always felt I must look better in the rear view”.

De samenwerking met de zingende zussen van Haim in ‘No Body, No Crime’ is vrolijk en uitbundig, het duet met Bon Iver mooi schrijnend. Op Evermore kiest Swift meestal een minimalistische aanpak. Voor veel liedjes geldt: ze zijn aangenaam en onderhoudend, maar ze zouden geprononceerder mogen zijn.

Hoes van Taylor Swifts nieuw album ‘Evermore’