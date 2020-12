Rohingya weduwe eist schadevergoeding van regering Myanmar

Een Rohingya vrouw wil een schadevergoeding ter waarde van twee miljoen dollar (1,65 miljoen euro) van de regering van Myanmar voor de dood van haar man. Hij werd in 2017 om het leven gebracht door het leger in het westen van Myanmar toen die zo’n 730.000 Rohingya naar buurland Bangladesh werden verdreven.

„Mijn man is vermoord en Myanmar heeft de militairen die dat gedaan hebben vrijgelaten”, stelt de 23-jarige Setara Begum volgens persbureau Reuters in een verklaring. „Ik zoek gerechtigheid voor mijn man en voor alle Rohingya die soortgelijke problemen hebben ervaren.”

Ze wordt bij haar aanklacht ondersteund door mensenrechtenorganisatie Legal Action Worldwide (LAW), het internationale advocatenkantoor McDermott Will & Emery en de mensenrechtencommissie van Myanmar. Het is volgens LAW de eerste rechtszaak van Royingha die via de Myanmarese mensenrechtencommissie wordt aangespannen. Dat is een onafhankelijk orgaan bestaande uit elf gepensioneerde ambtenaren en academici dat in 2011 is opgericht.

Moordpartij Inn Din

De echtgenoot van Begum werd in september 2017 samen met negen andere mannen en jongens vermoord in het dorp Inn Din in de deelstaat Rakhine. Het leger verklaart dat de daarvoor verantwoordelijke militairen zijn veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf met dwangarbeid, maar ze zijn na minder dan een jaar alweer vrijgelaten.

Lees ook: Steun van het Gerechtshof? De Rohingya zijn er nog even beroerd aan toe

Onderzoekers van de Verenigde Naties beschuldigden het leger van Myanmar in een in 2018 gepubliceerd rapport van genocide, seksueel geweld en misdaden tegen de menselijkheid. Begin dit jaar oordeelde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat Myanmar noodmaatregelen moet treffen om de Rohingya te beschermen. De Rohingya is een etnische groepering die al eeuwenlang in Myanmar leeft, maar daar als ongewenste vreemdelingen worden gezien.

Regeringsleider en voormalig Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi zei vorig jaar tijdens een zitting in Den Haag dat „velen van ons in Myanmar ongelukkig waren” met de vrijlating van de militairen die verantwoordelijk waren voor de moordpartij in Inn Din.