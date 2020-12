Rechter handhaaft verbod op vuurwerkverkoop

Het verbod op het verkopen van vuurwerk blijft gehandhaafd. Tot dat vonnis kwam de rechtbank in Den Haag vrijdag. De Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk stapte vorige week naar de rechter om het in november aangekondigde vuurwerkverbod aan te vechten.

Volgens het kabinet is het vuurwerkverbod nodig om de zorg, overbelast vanwege het coronavirus, te ontlasten. De jaarwisseling is door vuurwerkverwondingen een van de drukste momenten in het jaar op de spoedeisende hulp. Volgens de rechter heeft de staat „voldoende gemotiveerd waarom het verbod nodig is en wat hij daarmee wil voorkomen”. Het vuurwerkverbod geldt momenteel enkel voor dit jaar. Naast het verbod op de verkoop, is ook het afsteken van vuurwerk verboden.

De vuurwerkhandelaren stelden het met name een probleem te vinden dat het verbod relatief laat werd ingevoerd. Handelaren zouden medio november al grote voorraden vuurwerk ingekocht hebben en wilden hun waar kunnen verkopen. „De trein was al in volle vaart toen de regering het besluit nam”, aldus de advocaat van de stichting tegen persbureau ANP. „Er zijn enorme sommen geld geïnvesteerd, terwijl de omzet straks nul is.” De rechtbank in Rotterdam bepaalde vorige maand al dat het afsteekverbod in de stad gehandhaafd blijft.