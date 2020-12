ProRail ziet geen daling in het aantal ongelukken op onbewaakte overwegen

Dit jaar zijn tot nu toe 25 bijna-aanrijdingen geweest op onbewaakte overgangen, meldt ProRail vrijdag. Vier keer ging het mis en kwam het tot een botsing. De cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar en tonen volgens de spoorbeheerder dat er iets aan die overgangen gedaan moet worden. ProRail pleit daar al langer voor. Deze cijfers worden volgens de beheerder dan ook bijgehouden om de druk op te voeren om de overgangen te sluiten.

De overwegen waar het mis gaat noemt ProRail NABO’s: Niet Actief Beveiligde Overgangen. Op deze plekken waar paden of wegen het spoor kruisen zijn geen slagbomen, knipperende lichten of bellen, maar alleen waarschuwingsborden. Dat betekent dat mensen die willen oversteken zelf moeten kijken of er een trein aankomt. Het gaat meestal om onverharde wegen en paden of wegen die op privéterrein liggen. ProRail wil de resterende 350 NABO’s graag sluiten of beter beveiligen, maar verwacht jaren nodig te hebben om dat te regelen met de grondbezitters of overheden.

Slachtoffers

Bij de vier aanrijdingen vielen dit jaar twee slachtoffers. In september raakte in Hillegeom een automobilist zwaargewond op een overweg met alleen knipperlichten en in mei kwam een machinist om het leven in Hooghalen. Daarnaast ging het volgens ProRail dus zeker 25 keer net goed. Hoe zich dat precies verhoudt tot de voorgaande jaren, kan ProRail niet zeggen omdat dit soort incidenten voorheen niet werd bijgehouden. Daar is mee begonnen om te voorkomen dat er alleen aandacht voor overwegen komt als het tot een aanrijding is gekomen, zegt de spoorbeheerder.

Met name voor machinisten en ander treinpersoneel leveren de overwegen volgens de spoorbeheerder angstaanjagende situaties op - ook als het niet tot een botsing komt, maar een trein bijvoorbeeld een noodstop moet maken. „Het is jammer dat dit soort enorme schrikmomenten onderbelicht blijven. Pas als het echt mis gaat lijkt er van alles mogelijk om te verbeteren. Maar dan is het kwaad al geschied”, zegt het hoofd overwegen van de spoorbeheerder op de site.

Ongeveer de helft van de onbewaakte overwegen ligt op terrein van particulieren. De andere helft van de overgangen (180 stuks) hoopt ProRail in samenwerking met de landelijke overheid, provincies en gemeenten uiterlijk eind 2023 gesloten te hebben. Voor de particuliere overwegen, waarmee bijvoorbeeld boeren van hun ene weiland naar hun andere kunnen rijden, ligt dat een stuk ingewikkelder.