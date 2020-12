Pierre Bokma speelt het kopieerapparaat

Gothrecht Hoorspel 6 afl. van 30 min, VPRO Iedere week nieuwe aflevering

Hoorspelen hebben een imagoprobleem en dat is niet helemaal onterecht: het gemiddelde hoorspel ontstijgt zelden de jaarlijkse kerstvoorstelling van het buurthuis. Het genre is dus wel toe aan wat vernieuwing. Dat moet ook Pepijn Lanen (Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig) hebben gedacht. Met een sterrencast (Georgina Verbaan, Achmed Akkabi, Herman Koch) en met veel muziek laat hij zien dat het hoorspel ook in 2020 nog bestaansrecht heeft. Het plot laat zich moeilijk vangen: een liefdesverhaal waarin de jonge Goth-vrouw Brinta uit het bizarre ‘Pierre Bokma Complex’ probeert te ontsnappen. Maar het resultaat is wel de moeite waard: een absurdistische serie van zes delen waarin de grens tussen ‘we doen lekker gek’ en ‘goed’ wordt opgezocht. En Pierre Bokma in de rol van kopieerapparaat is natuurlijk goud.