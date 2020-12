Over ‘onze beste troef’: het vaccin

‘Onze beste troef’, zo noemde Hugo de Jonge de vaccinaties tegen het coronavirus. In deze Haagse Zaken bespreken we met Pim van den Dool en Mark Lievisse Adriaanse het plan om Nederland weer langzaam terug naar het oude normaal te krijgen.

Je hoort hoe de vaccinatie van Nederland straks in zijn werk gaat. Wie er straks als eerste gevaccineerd wordt, waar dat besluit op gebaseerd is en welke overwegingen daarmee gepaard gaan. En je hoort over de situatie daarna. Hoe moet de samenleving eruitziet als een gedeelte van Nederland gevaccineerd is?