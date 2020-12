Wopke Hoekstra voorgedragen als CDA-lijsttrekker

Wopke Hoekstra gaat het stokje van Hugo de Jonge overnemen als lijsttrekker. Hij werd unaniem voorgedragen door het bestuur en heeft vrijdagavond ingestemd. De nieuwe datum voor het CDA-partijcongres is 9 januari. Dan kunnen de leden Hoekstra’s lijsttrekkerschap bekrachtigen. Dat bevestigt het CDA tegenover NRC.

Pieter Omtzigt, eerder zelf nog kandidaat voor het CDA-lijsttrekkerschap, zei eerder op vrijdagavond dat Hoekstra lijsttrekker moest gaan worden. Hij deed de uitspraak in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Volgens de NOS is Omtzigt op dit moment bij Hoekstra thuis in Bussum. Hugo de Jonge legde zijn lijsttrekkerschap donderdagavond neer omdat die functie niet verenigbaar is met zijn rol als ‘coronaminister’.

