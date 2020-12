Omscholen klinkt eenvoudiger dan het is. Dit zijn de vier grootste struikelblokken

Stapels rapporten zijn erover geschreven. Politici en werkgevers zeggen al sinds de jaren negentig hoe belangrijk ze een ‘leercultuur’ vinden, met werknemers die kennis en vaardigheden tot aan hun pensioendatum op peil blijven houden en zich gemakkelijk kunnen laten omscholen vóórdat hun huidige baan verdwijnt.

Al jaren zeggen economen hoe belangrijk het is dat Nederland zo’n leercultuur ontwikkelt. Door technologische ontwikkelingen veranderen de functie-eisen van werknemers veel sneller dan vroeger. Sommige banen zullen verdwijnen. Naar andere vaardigheden, bijvoorbeeld rond de energietransitie, algoritmes en kunstmatige intelligentie, zal de vraag toenemen. En in die snel veranderende wereld moeten werknemers zich ook steeds langer staande houden, door de opschuivende pensioenleeftijd.

Daar is veel over gepraat, maar er is weinig veranderd. Vooral omscholing is in Nederland nog lang niet vanzelfsprekend.

Hoe komt dat toch? De initiatieven díé de afgelopen decennia zijn ondernomen, werden vaak teruggedraaid of niet doorgezet, constateerde de Sociaal-Economische Raad (SER), een belangrijke regeringsadviseur, in 2017. De raad sprak van jojo-beleid: „Soms is er intensieve aandacht voor een leven lang leren en andere momenten weer niet.”

In de vorige crisis, die in 2014 eindigde, werden de gevolgen duidelijk: de werkloosheid steeg fors, en vooral oudere werklozen bleven daarna jarenlang werkloos omdat hun kennis of vaardigheden verouderd waren. Dat had een les moeten zijn voor Nederland, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Maar hij ziet dat er weinig veranderd is. „Ik vind dit een brevet van onvermogen van de politiek en sociale partners. We wéten inmiddels hoe belangrijk dit is.”

Welke verandering is nodig om van die leercultuur een succes te maken? Deze vier knelpunten moeten volgens deskundigen verdwijnen.