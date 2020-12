Niemand is immuun voor cyberaanvallen Beelden van de eerste bejaarden die in het Verenigd Koninkrijk werden gevaccineerd tegen Covid-19 gingen deze week de wereld over. Elk nieuw testresultaat wordt hongerig afgewacht en overheden zetten in op verschillende vaccins om de boot niet te missen. Maar de wereldwijde wedloop, met als inzet de sleutel om als land weer in gezondheid en vrijheid te kunnen draaien, is niet alleen gaande tussen farmaceutische bedrijven en labs. Ook hackers zijn sinds de uitbraak van het virus gebrand op het buitmaken van inentingsformules. Vanaf het moment dat de pandemie de wereld overgaat, worden ziekenhuizen en laboratoria vaker gehackt.

Laboranten, artsen en professoren willen natuurlijk al hun aandacht richten op vaccinonderzoek. Maar zij moeten zich nu ook weren tegen aanvallen van buitenlandse inlichtingendiensten. IBM liet weten dat hackers de transportroutes van vaccins in het vizier hebben. En in Amsterdam werd afgelopen week het Europees Medicijn Agentschap, dat de vaccins voor de Europese markt moet goedkeuren, gehackt. Op zijn website stelde dit EU-orgaan dat de hackers toegang hebben gekregen tot documenten over twee kandidaat-vaccins. Het keuren daarvan loopt er geen vertraging door op en voor zover bekend zijn er ook geen persoonlijke data (bijvoorbeeld over proefpersonen) in handen van de aanvallers gevallen. Vermoedelijk gaat het hun vooral om de ingrediënten van het vaccin.

Hoewel de aangevallen organisaties miniem informatie delen over de hacks, is er wel meer transparantie dan bij andere hacks, die niet met corona te maken hebben. Vaak zijn zij door een cyberaanval in verlegenheid gebracht of vrezen ze dat transparantie ook kostbare details prijsgeeft aan de aanvallers, of andere hackers op het spoor zet van interessante kansen. Ook zijn ze bang dat als duidelijk wordt dat hun digitale muren niet sterk genoeg zijn, ze reputatieschade zullen leiden. Des te bijzonderder was het dat toen FireEye, dat bekendstaat als een van de beste cybersecurity-bedrijven ter wereld, deze week zélf gehackt werd, wél voor openheid koos.

De hackers stalen en gebruikten aanvalsmethoden die FireEye zelf ontwikkeld had. Veiligheidsexperts simuleren namelijk zelf aanvallen, om de zwakke schakels in software en IT-systemen te ontdekken. Zo kunnen ze een verdedigingswal bedenken. Nu maakt FireEye deze simulatiemodellen openbaar. Daardoor wordt de kans kleiner dat aanvallers de tools voor eigen gewin gebruiken.

De FBI verwees de FireEye-zaak door naar zijn Ruslandspecialisten, waardoor aangenomen wordt dat de Russische inlichtingsdiensten achter de aanval zitten. In Rusland is de politieke druk om snel met een goed vaccin te komen enorm groot. Gezien de hoge infectie-aantallen kan Poetin een anticorona-maanlanding goed gebruiken. Dan zou hij andere wereldleiders kunnen aftroeven. Het in Rusland geproduceerde Sputnik V-vaccin werd zonder veel getest vooraf al geïnjecteerd. Maar artsen betwijfelen of het wel betrouwbaar is.

Het verre van unanieme vertrouwen in vaccineren en strijd over de vraag welk vaccin het beste is, zal waarschijnlijk nog tot grote online desinformatie-oorlogen leiden. Dat laatste is inmiddels een beproefde manier om het vertrouwen van burgers in autoriteiten te ondermijnen en de samenleving van politieke vijanden te ontwrichten.

Het ontwikkelen van een coronavaccin heeft terecht de hoogste prioriteit. Het is essentieel om deze gezondheids- en economische crisis op te lossen. De cyberdimensie zou echter ook een integraal onderdeel van elke coronastrategie moeten zijn. Afgelopen week werd door alle cyberaanvallen andermaal duidelijk dat niemand immuun is voor de methoden die staten inzetten als ze hun zinnen hebben gezet op kostbare informatie, zoals die over de ingrediëntenlijst van vaccins. Cyberaanvallen en desinformatiecampagnes over vaccins zijn effectief en zullen zeker toenemen. Daarom is transparantie over hacks zo belangrijk: om te zorgen dat burgers vertrouwen blijven houden in de autoriteiten én in het vaccin.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.