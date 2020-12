Moord in de Achterhoek dreunt lang na

Onland True Crime 5 afl. van 30 min, NTR Iedere twee weken nieuwe aflevering

Joost Engelberts kun je kennen als regisseur van de visueel sterke tv-serie De Aardappeleters. Dit visuele aspect is terug te horen in de podcastserie Onland. Op knappe wijze brengt hij het decor van zijn jeugd tot leven; een kleine gemeenschap in de Achterhoek.

Engelberts’ buurmeisje van destijds, de 12-jarige Rinie Wielheesen wordt op een februari-avond in 1970 verkracht en vermoord. Een dader wordt nooit gevonden. Engelberts keert terug naar zijn geboortegrond om uit te zoeken wat er destijds met het meisje is gebeurd en wat de gevolgen waren voor de kleine gemeenschap waarin hij opgroeide.

In dit verhaal gaat het om alles wat er niet gezegd wordt. Dat lijkt tegenstrijdig voor een podcast, maar dat blijkt juist de grote kracht van deze serie.