Met het ‘RTM Stage’ heeft Rotterdam er een grote, flexibele popzaal bij

Het is een treurig gezicht: midden op een verlaten winderig plein staat een manshoog houten fotoframe met het logo van het Eurovisie Songfestival erop. De bedoeling is om in dat frame tijdens het Songfestival vrolijke foto’s van elkaar te maken, met de gebogen schouders van het Rotterdamse congres- en zalencomplex Ahoy op de achtergrond. Op het onderstel staan hashtag-suggesties.

De aanblik is treurig, omdat het zeker tot mei 2021 zal duren voor hier massa’s mensen hun lollige foto kunnen nemen, als het Songfestival dan tenminste met zo veel mensen door kan gaan. Maar aan Ahoy zal het niet liggen. Het congrescentrum in (op, zeggen ze hier) Rotterdam-Zuid is verbouwd en uitgebreid met 35 grote en kleine zalen, met als blikvanger een nieuwe concertzaal voor 7.800 bezoekers: RTM Stage. De zaal is te gebruiken voor beurzen en congressen, maar zeker ook voor grote popconcerten. Het roemruchte verleden van Ahoy, dat volgend jaar het vijftigjarig bestaan viert en waar in het verleden alle groten der aarde speelden, is in gedachten niet ver weg.

Verrassingsconcert

Donderdag werd de zaal geopend met een verrassingsconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest voor een klein gezelschap genodigden en pers.

Een rondleiding door het nog in aanbouw zijnde Ahoy en RTM Stage:

„We hadden voor de opening eigenlijk een programmering met heel veel artiesten bedacht”, zegt Ahoy-directeur Jolanda Jansen op de vloer van RTM Stage, waar de orkestleden hun instrumenten staan in te pakken. „Maar met het Rotterdams Philharmonisch gaan we een aantal projecten doen de komende tijd, en we vonden het eigenlijk wel erg leuk om de zaal juist onverwacht met klassieke muziek te openen. Zo hoor je meteen de akoestiek goed, waar het met name bij klassiek om gaat. En de rock- en popbands komen dan hopelijk in het voorjaar weer.” En inderdaad, het geluid is uitstekend: goed ‘droog’, zeggen de experts.

Lees ook: Annabel voelt en klinkt als een professionele popzaal

Popkubus

Buiten beuken trilplaten op vers asfalt, woelen graafmachines in de grond en wordt water door een ratelende pomp afgevoerd. Het gebied rond Zuidplein moet een nieuw stadshart worden en doet steeds meer denken aan dat andere winderige smörgåsbord van entertainment en commercie: Bijlmer Arena in Amsterdam, waar pophallen Afas Live en Ziggo Dome staan. Ook rond het gebouw van Ahoy – eigendom van de gemeente Rotterdam die de investering voor de nieuwbouw heeft gedaan – vind je de sandwichformule van openbaar vervoer, xl-winkelketens. Later komen daar nog een hotel, parkeergarage, voetgangerspromenade en Pathé bioscoop bij. Rechts van Ahoy doemt de kubus van RTM Stage op, een zwarte kolos, onderbroken door witte, verlichte strepen die aan pianotoetsen doen denken.

Binnen trekken verticale, geelverlichte strepen op donkere muren de aandacht; een mooi contrast met de donkerblauwe balkons en tribunes, die kunnen worden weggeschoven om meer staanplaatsen te creëren.

Wanneer je de RTM Stage vergelijkt met de Afas Live, met een capaciteit van 6.000 bezoekers een heel Paradiso aan bezoekers kleiner, voelt RTM Stage inderdaad ruimer. De entree, gelegen in aansluiting met het congresdeel van Ahoy, is groots en hoog: je komt de zaal in door deuren die je in een vliegtuighangar zouden kunnen hangen.

Maar je moet beide zalen in Amsterdam en Rotterdam niet te veel vergelijken, zegt Jansen: „Dit is een heel nieuwe, andere zaal. In de muziekmarkt is RTM Stage uniek, omdat hij flexibel is. Hij kan makkelijk kleiner gemaakt worden, waardoor we kunnen schakelen tussen zakelijke toepassingen, theater- en muziekproducties. En hij is gebouwd met de nieuwste technologische kennis.”

Jongensgroep Fource bezoekt de bouwplaats:

De nieuwe zaal zal ook benut worden door het North Sea Jazz Festival dat jaarlijks in Ahoy plaatsvindt en steevast stijf is uitverkocht. RTM Stage wordt de vervanger van de huidige Amazon-zaal. De capaciteit gaat van 2.000 naar 2.800 zitplaatsen, bevestigt Kim Bloem, artiestenboeker bij concertorganisator Mojo, en mede-verantwoordelijk voor North Sea Jazz. „Ook de rest van het nieuwe congresgebouw kunnen we straks gebruiken. Het festival kan hier dus groeien, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar 10.000 tickets extra kunnen verkopen. We moeten eerst bekijken hoe mensen zich gaan bewegen door het gebouw. Maar iets meer mensen kunnen we wel kwijt.”

Lees ook: 013, Vertrouwen na verbouwen

Drukte

Over of er straks genoeg acts zijn voor al die grote zalen in Nederland, daarover maakt Bloem zich geen zorgen. „Afas Live is regelmatig hartstikke volgeboekt, bij veel tours kregen wij de puzzel niet passend. Als de coronacrisis voorbij is, denk ik dat er zo veel bands gaan touren dat het een uitdaging zal zijn ze in die eerste paar jaar allemaal kwijt te kunnen.”

Ook het publiek ziet Bloem wel komen: „Wij zagen het aantal verkochte tickets de laatste jaren alleen maar stijgen. Als na corona iedereen weer veilig naar concerten kan gaan, dan is niemand meer te houden.”

Dankzij de crisis is de agenda van RTM Stage nu nog vrij leeg. Het eerste concert dat niet is verplaatst, is dat van Suzan en Freek in maart volgend jaar. In april volgen shows van volkszanger Tino Martin, metalband Manowar en K3, en later komen ook Fource, De Staat, Chef’Special en The Kik spelen. En natuurlijk het Songfestival, maar wel gewoon in de Ahoy Arena, waar 10.000 bezoekers terechtkunnen. Jansen: „Wanneer de internationale tours weer van start kunnen weet niemand, maar deze zaal is niet gebouwd voor een jaar, hij is er zeker voor de komende vijftig.”

Rotterdamse reacties

Harry Hamelink, directeur festival Motel Mozaïque. „Ik geloof er heilig in dat die zaal gaat slagen. Het doet me denken aan de uitbreiding van de 013 in Tilburg een tijdje geleden. Veel mensen geloofden toen niet dat het veel zou uithalen, maar toen die grotere capaciteit er eenmaal was, kwamen veel groepen naar Tilburg.” Ted Langenbach, oprichter Now&Wow en het voormalige Watt. „De wet van groot, groter, grootst heerst volgens mij niet meer. Er zijn zo veel verschillende smaken, het publiek is zo gedifferentieerd, dat zo’n enorme zaal niet meer bij de behoefte past. Misschien een aantal jaar geleden wel, toen we graag een popzaal in de stad wilden, maar nu heb je Rotown en Annabel en de kleinere zalen, en de Maassilo voor 2.000 mensen.” Martin Scheijgrond, directeur van de Rotterdamse Popunie. „We hebben in Rotterdam de neiging te bescheiden te zijn. Deze zaal is goed voor onze positionering en uitstraling als serieuze grote stad met goed podiumklimaat. En er zit een bevlogen directeur, in wie ik veel vertrouwen heb. Het staat bovendien op Zuid, in een interessant gebied met een prachtige toekomstvisie.” Jasper Willems, auteur van het boek Rotterdam Goddamn, over de muziekscene in Rotterdam. „Zo’n grote zaal is wel iets dat Rotterdam ontbeert, maar ik hoop dat het een beetje meebeweegt met de stad, en dat lokale bands er ook iets aan hebben. Denk aan labelmarkten, festivals, voorprogramma’s. Maar ik zou zelf liever zien dat partijen als Rotown, De Nieuwe Lichting of Bird doorgroeien naar een zaal met capaciteit van 1500 bezoekers, omdat het gezonder is om dingen organisch te laten groeien dan uit het niets zoiets uit de grond te stampen.” Minke Weeda, directeur poppodium Rotown. „Ik vind het echt een prachtige zaal. Je ziet aan alles dat er mensen die écht verstand hebben van grote producties mee hebben gedacht om te zorgen dat het logistieke gedeelte vlekkeloos kan verlopen. Dat er straks een optie is voor artiesten om in Rotterdam voor bijna 8.000 man te kunnen optreden, vind ik echt een aanwinst voor de stad.”