Mediatycoon en activist Lai vervolgd onder omstreden wet

Pro-democratie activist Jimmy Lai is in Hongkong aangeklaagd op basis van een omstreden nationale veiligheidswet. Lai wordt ervan verdacht te hebben samengespannen met buitenlandse machten. Dat schrijft de krant Apple Daily, waarvan Lai de eigenaar is, vrijdag op basis van een politiebron. Volgens de krant moet hij zaterdag voor de rechter verschijnen. De mediatycoon is een prominente criticus van de nadrukkelijke invloed die het Chinese regime uitoefent op Hongkong. Lai is de bekendste activist die is aangeklaagd op basis van de nieuwe veiligheidswet. Hem hangt een levenslange celstraf boven het hoofd.

Begin deze maand werd Lai beschuldigd van fraude, daardoor zit hij zeker tot april vast. Hij zou het redactiepand van zijn krant huren onder illegale voorwaarden. Apple Daily is kritisch over de Chinese invloeden in Hongkong en had met Lai een prominent uithangbord die een pro-democratisch geluid verspreidde.

In augustus werd het kantoor van de krant doorzocht door honderden agenten. Toen werden Lai en verschillende medewerkers aangehouden op verdenking van „samenspanning met vreemde mogendheden”. De activist kwam op borgtocht vrij, maar werd eerder deze maand opnieuw gearresteerd. Nu hij wordt vervolgd op basis van de veiligheidswet, hangt Lai een levenslange celstraf boven het hoofd.

Protesten

Begin juni werd de omstreden veiligheidswet ingevoerd in Hong Kong, waarmee China haar greep op de voormalig Britse kroonkolonie flink verstevigde. De voorgenomen wetswijziging bracht honderden anti-China betogers op de been, die vonden dat Hongkong haar autonomie verloor en China zich te nadrukkelijk met interne gelegenheden in Hongkong bemoeide.

Volgens de wet brengen separatisme, het omverwerpen van de staat, terrorisme en samenspannen met buitenlandse mogendheden de nationale veiligheid in gevaar en zijn daarom strafbaar. De maximale straf is levenslang. Hongkongse rechters beoordelen wetsovertredingen, maar Beijing is verantwoordelijk voor de interpretatie van de wet.

