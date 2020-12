Machtswissel

Afgelopen dinsdag toonde de macht van de voetballers zich de grootste speler in de Champions League. Door het veld te verlaten en zo veranderingen af te dwingen, lieten Basaksehir en Paris Saint-Germain zien wat de vedettes van de sportwereld vermogen als ze het willen.

Voor wie het gemist heeft: een Roemeense official bestelde een rode kaart voor een assistent op de bank. Tegen de scheidsrechter zei hij dat die voor de „negru” was en daarop ontplofte de zaak. Demba Ba schreeuwde: ‘Als het om een witte gast gaat zeg je ook niet witte gast!’. De Roemeen sputterde dat in het Roemeens „negro” alleen zwart persoon betekent. Iemand anders riep dat dit de Champions League was en hier Engels werd gesproken. Er kwam een pipo van de UEFA bij, de spelers zeiden: of die Roemeen eruit of wij eruit en toen bleek dat er geen reserve-official op de bank zat, verlieten beide teams het pand.

De volgende dag was het stadion nog steeds beschikbaar, werd er een nieuw blik scheidsrechters geopend en kon de wedstrijd hervat worden. Zelfs de televisieprogrammering wist een mouw te passen aan de rebellie van de voetballers, de wedstrijd werd uitgezonden. De UEFA is met een disciplinair onderzoek bezig, de Roemeen is waarschijnlijk al met een betonblok aan zijn voeten afgezonken in de rivier van verleden tijd van het internationaal voetbal.

De belangrijkste les viel te halen uit de reactie van de UEFA toen tweeëntwintig man, behorend tot de beste spelers van Europa, zeiden: ‘we spelen niet’. Op de knieën gebracht zei de federatie: u vraagt wij draaien. Andere scheidsrechters? Is goed. T-shirts erbij? Prima. Knielen voor de wedstrijd? Geen probleem. Er werd zelfs een rode kaart kwijtgescholden.

Stel je nu voor dat in de appgroep van de vijftig beste van de wereld ze de les begrepen hebben en iemand iets tikt als: Wat als we van ons laten horen over Qatar?

En een ander: Dan zeggen we dat we niet spelen in stadions die over lijken zijn gebouwd.

Een derde: Al helemaal niet in een WK waarin corruptie zo’n grote rol had.

Salah: Dat ze het op zijn minst eerst moeten goedmaken met die arbeiders.

Zlatan: Ik luister.

Griezmann: Als we nu opstaan kunnen we in de toekomst schone kampioenschappen krijgen.

Neymar: Dan wordt er misschien niet meer voor voetbal over mensen gewalst. Weet je wat ze in Brazilië deden?

Messi: Dus we gaan zeggen dat we niet spelen?

Mbappé: Ik doe mee.

Rapinoe: Ik heb gedroomd dat jullie dit zouden doen.

Ronaldo: Waar gaat dit over?

Virgil: Ik schrijf wel een opzet, dan zet ik die in de groepsmail.

Later zullen we dan terugkijken op PSG-Basaksehir als de wedstrijd waarin spelers hun verzet begonnen tegen corrupte federaties en het spel heroverden op de directiekamers. Vergeef mij mijn gezwijmel, maar nu ze in de Champions League toonden waartoe de macht van de voetballer in staat is, hoop ik haar meer dan welke speler ook bij het WK in actie zien.

Carolina Trujillo is schrijfster.