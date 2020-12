Levenslang voor moordaanslag op Libanese oud-premier Hariri

De voortvluchtige Libanees Salim Ayyash is door het Speciaal Tribunaal voor Libanon in Leidschendam veroordeeld tot levenslang voor de moord op oud-premier Rafik Hariri in 2005. Hariri kwam toen samen met 21 anderen om het leven door een aanslag met een autobom in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet. Ayyash werd in augustus al schuldig bevonden voor nauwe betrokkenheid bij de aanslag, maar de strafmaat werd deze vrijdag pas bepaald.

„Meneer Ayyash heeft meegedaan aan een terreurdaad die tot massamoord leidde”, zei rechtbankvoorzitter David Re volgens persbureau AP in een toelichting op de straf. „Zijn rol was van cruciaal belang bij het slagen van de aanslag.” De officiële strafmaat bestaat uit vijf keer gelijktijdig uit te zitten levenslang.

Het door de VN gesteunde tribunaal heeft sinds de oprichting in 2007 vijf mensen vervolgd, maar een van hen overleed voortijdig en de andere verdachten werden vrijgesproken. Ayyash was net als de andere beklaagden lid van de Libanese sjiitsche beweging Hezbollah. Volgens Hezbollah, dat ontkent ook maar iets met de aanslag te maken hebben gehad, is het Libanon-Tribunaal een politieke farce en mede daarom zijn de vier beklaagden nooit opgepakt.

Syrische bezetting

Hariri was in 2004 afgetreden als premier en wilde weer meedoen aan de aankomende verkiezingen toen zijn konvooi werd opgeblazen. Hij stond bekend als tegenstander van de al decennialang durende Syrische bezetting van Libanon, die werd gesteund door Hezbollah. Daarom werd na de aanslag al gelijk met de beschuldigende vinger gewezen naar Syrië en Hezbollah. Maar het uit zowel Libanese als internationale rechters bestaande tribunaal oordeelde in augustus dat er geen bewijs is voor betrokkenheid van de top van Hezbollah bij de terreurdaad, ook al had Ayyash banden met de organisatie.

Vrijdag benadrukte rechter Janet Nosworthy nog wel dat Syrië hoogstwaarschijnlijk betrokken was bij de moordaanslag, ook al ontbreekt het bewijs daarvoor. De moord op Hariri leidde tot massale protesten in Libanon onder de naam Cederrevolutie en uiteindelijk op 30 april 2005 tot het vertrek van de laatste Syrische troepen uit het land.