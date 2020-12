Landbouwsector haalt steeds meer inkomsten uit verbreding

Steeds meer agrarische bedrijven halen extra inkomsten uit zogenoemde verbredingsactiviteiten. Dat schrijft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het gaat met name om landschaps- en natuurbeheer en de verkoop van landbouwproducten aan consumenten of de detailhandel.

Vergeleken met 2016 steeg het aantal agrarische bedrijven dat meer verdient door verbreding met 60 procent naar 22.000 bedrijven. Zo’n vier op de tien boeren haalden zo in 2020 extra inkomsten uit dergelijke activiteiten. Ook het aandeel van deze verbredingsactiviteiten steeg aanzienlijk. Waar in 2016 bedrijven met verbreding nog 8 procent van de omzet uit zulke activiteiten haalden, is dat vier jaar later 19 procent.

3,500 bedrijven haalden extra inkomsten uit het produceren van duurzame energie voor derden, een verdrievoudiging ten opzichte van 2016. De populairste activiteit is nog steeds landschaps- en natuurbeheer, zoals weidevogelbeheer en botanisch beheer. Ruim achtduizend bedrijven halen daar extra inkomsten uit. Het verkopen van producten aan consumenten op de boerderij, of via leveringen aan de detailhandel, is voor ruim zevenduizend bedrijven een extra inkomstenbron.