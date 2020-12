Lachgas in de stad die God vergeten is

Aan het begin van De lachgaskoning begrijp je wel waarom omroep PowNed de jonge ondernemer Deniz Üresin (26) een tijdje wilde volgen. Üresin is een getapte jongen, een stuiterende spraakwaterval die binnenloopt met de verkoop van lachgas aan roeszuchtige jongeren in Amsterdam – „de stad die God is vergeten”, in de woorden van zijn neef Selcuk. Vanuit het protserige Hotel W zien we Üresin een nieuwe loods huren omdat de oude te krap is geworden. „Dankzij Ufogas zit heel Nederland nu aan het lachgas”, pocht hij. Onophoudelijk gaat zijn telefoon.

De bakfietsen van Ufogas werden razendsnel een begrip in de stad en de overheid een doorn in het oog. Aan het begin van de documentaire heeft Üresin al een gemeentelijke dwangsom van een miljoen euro aan zijn bakfiets hangen. De juridisch zeer uitgenaste ondernemer blijft proberen om mazen in de wet te vinden. Corona heeft het „spacen” een extra boost gegeven. Spottend heeft hij het over de „junkies” die hem laten binnenlopen.

Zijn moeder is apetrots. Terwijl hij aan de ouderlijke keukentafel (Nutella, pindakaas en Babybel-kaasjes) zit, krijgt hij te horen dat een van zijn chauffeurs zelf een gasfles heeft leeggezogen. Bij de boterham wordt de onverlaat „op staande voet” ontslagen. Er zijn meer problemen met de disciplinering van het personeel, getuige de strenge briefjes die in de loods hangen.

Zo lijkt De lachgaskoning een typische reportage over een ondernemer met rafelrandjes en zijn strijd tegen de autoriteiten – maar Üresin is zelf soms wat bleek om de neus. Bijvoorbeeld wanneer bij met zijn medewerker Rebecca een stapel van tientallen aanmaningen voor gemeentelijke boetes doorneemt. Dan staat hij ineens op, veegt in een grootse beweging de papieren van tafel en loopt de kamer uit. „Ze mogen me allemaal pijpen, de motherfuckers!”

In een volgende scène is het helemaal mis. Üresin is geheel in de ban van zijn eigen handelswaar geraakt, mompelt liggend op bed over mensen die onmiddellijk moeten worden ontslagen. Aan de muur hangt een collage van bekeuringen. De lachgaskoning vertelt warrige verhalen over de schade die zijn product bij mensen aanricht. „Ik ken een man bij wie beide benen zijn geamputeerd.”

De junkieroeper is junkie geworden. Kort daarop verdwijnt hij plotseling naar Turkije. Als hij vijf weken later terugkomt is hij afgekickt en besluit hij per direct te stoppen met zijn handel. Het is te verslavend en te schadelijk. „Vanuit moreel perspectief wil ik het niet meer doen”, zegt hij vroom. Wat zakelijker: „Al mijn lachgasgeld is in Turkije veilig.” Amsterdam wil nog steeds een miljoen euro van hem hebben – er zit vast nog wel een vervolg in voor De lachgaskoning.

Later op de avond moest ik aan Üresin denken bij de uitspraak: „Als je plannen hebt, is er altijd een toekomst.” Hij was van schrijfster Marjan Berk (88) in #Dorhout, een mooi drieluik van de EO over drie heerlijke bejaarden. Berk voegde eraan toe dat die toekomst „wel dichtbij” was. Sterk gezegd, door een vrouw die onophoudelijk bezocht lijkt te worden door binnenpretjes.

De vijf jaar oudere Jenny Schneider streepte vol energie en overgave zinnen aan in Trouw, zoals: „We hebben niet allemaal de doorslaggevende stem.” Dat ze een gruwelijke hekel heeft aan bingo („Ik moet er niet aan dénken!”) kwam al niet meer als een verrassing. Al met al een fraai antwoord op de dorhout-belediging waar columniste Marianne Zwagerman de Nederlanders van de derde leeftijd eerder dit jaar op vergastte. Dit is het hout waaruit we allemaal wel gesneden zouden willen zijn.