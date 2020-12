Kabinet wil loten bij universiteiten en hogescholen weer toestaan

Universiteiten en hogescholen moeten weer kunnen loten voor de selectie van studenten bij populaire studies. Met dat voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) stemde de ministerraad vrijdag in. Het vorige kabinet schafte in 2013 de loting af.

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie bleek dat de studentenpopulatie door het afschaffen van de loting minder divers werd en de kansenongelijkheid werd vergroot. Toekomstige studenten die zich cursussen en andere ondersteuning kunnen veroorloven, zouden om die reden meer kans maken om toegelaten te worden. Door loten weer toe te voegen, wordt dat aangepakt volgens het kabinet.

Universiteiten en hogescholen hoeven niet te loten maar kunnen de loting toevoegen aan de selectieprocedures. Het wetsvoorstel wordt binnenkort voor advies naar de Raad van State gestuurd waarna de Tweede Kamer erover moet stemmen. Het lijkt waarschijnlijk dat de Kamer voor is, want die stemde in februari met een grote meerderheid voor de loting.

Studies met een numerus fixus, een beperkt aantal studieplekken, selecteerden sinds de afschaffing van de loting studenten op basis van onder andere cijfers, toelatingsexamens en motivatiegesprekken. Het afschaffen van de loting moest leiden tot minder uitval, door de hogere cijfers en motivatie van de toegelaten studenten. Dat bleek bijna niet het geval, laat het ministerie weten.

