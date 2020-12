Jeroen Leuwerink (1991-2020) was een goedlachse boevenvanger

Bij binnenkomst hoorde je hem al lachen. Zo’n bulderende lach vanuit de agentenwacht, de kamer op het bureau waar iedereen z’n broodje eet. Die lach was zo aanstekelijk, je deed vanzelf mee. En het hoefde niet eens grappig te zijn.

Politiewerk schept een band. Je bent als collega’s afhankelijk van elkaar. Je moet elkaar kunnen vertrouwen, weet nooit in welke situatie je samen terecht komt. Een burenruzie, een overval, een reanimatie. Door wat je meemaakt, groei je naar elkaar toe. Je bouwt vriendschappen op. Veel agenten zien elkaar ook buiten werktijd. Samen ben je één blue family.

Jeroen Leuwerink (28) was een geliefd familielid. „Zat je omhoog met een dienst, dan kon hij altijd ruilen”, zeggen zijn teamleden op het bureau in Helmond. Had je problemen met je motor, dan hielp hij repareren. Spoedinzet bij de Mobiele Eenheid? Jeroen stak z’n vinger op. Voetbal, volleybal, de Vierdaagse: met alle evenementen deed hij mee, ook als hij er nét een nachtdienst op hadden zitten. Teamchef Haitske de Veen: „Jeroen was graag op het werk”. En als hij thuis was, keek hij politieseries.

Op zaterdagavond 24 oktober was Leuwerink met een collega op weg naar het bureau toen ze op de A270 bij de afrit Nuenen op de rijbaan een aangereden dier zagen liggen. Ze zetten de dienstauto aan de kant en wilden het dier weghalen om onveilige situaties te voorkomen. Net toen ze waren uitgestapt, botste een achteropkomende auto op de politiewagen. Leuwerink overleed, zijn collega raakte lichtgewond.

De goedlachse Jeroen zat nog niet zo lang bij de politie. In 2016 was hij begonnen aan de driejarige basisopleiding. „Hij vloog erdoorheen”, zegt teamlid Elle Scheerlings, die bij hem in de klas zat. Vooral de sportonderdelen gingen hem makkelijk af. Hij zwom op hoog niveau en was in staat anderen mentaal „nét dat zetje te geven” dat ze nodig hadden. Zag hij een klasgenoot die het moeilijk had op de 1.600 meter, dan kwam hij ernaast rennen. ‘Niet stoppen! No way! Ik sleep je vooruit!’

„Jeroen was superfit en dat is handig voor de job”, zegt teamlid Rob van Berlo. Bedenk eens wat een agent meesjouwt: veiligheidsvest, vuurwapen, handboeien, wapenstok. „Jij loopt op kisten, die winkeldief op gympen. Die is op de vlucht, zit onder de adrenaline, gaat er als een speer vandoor. Je kunt als agent niet fit genoeg zijn.” Tweemaal had Jeroen Leuwerink er eentje rennend te pakken. Een echte boevenvanger, zeggen collega’s.

Leuwerink werkte sinds vorig jaar op het politiebureau van Helmond. Dagdienst, avonddienst, nachtdienst. Werken met kerst, oud en nieuw, ’s avonds koken voor elkaar. „Spaghetti, lasagne.” Elke dienst begint met een briefing en daarna ga je in koppels de straat op.

Je weet nooit bij wie je bent ingedeeld – het basisteam telt 280 fte. Maar als het met hém was, dan zat je goed. Op straat beland je als agent vaak midden in de emotie. Mensen om je heen zijn zichzelf niet en verwachten van jou dat je het maar oplost. „Jeroen bleef altijd rustig”, zegt Elle Scheerlings. „Dat straalde hij uit: rust.”

Een zwakte? Nee, die kunnen zijn collega’s niet bedenken. Ja, hij vertelde niet zomaar wat er in hem omging. „Daar moest je echt naar vrágen.” Soms ook was het in de auto drie kwartier stil. Bij sommige collega’s wordt het dan ongemakkelijk, bij hem niet. En net zo goed kon je in de auto hardop met hem lachen. ‘Wat voor radiozender wil je op? 100 %NL?’ „Gaf ’ie geen bal om, maar toch meezingen.”

Over zijn droom geen twijfel: motoragent. „Moeilijk werk”, zegt Haitske de Veen. Je rijdt in je uppie en moet „geen schroom” hebben om bonnen uit te schrijven. De opleidingsplekken zijn schaars en gewild. Toch was het Leuwerink gelukt zo’n plek te bemachtigen.

Zijn teamleden horen weleens over collega’s die tijdens hun werk iets overkomt. Het beroep van agent is risicovol, dat weten ze. Het overlijden van Jeroen Leuwerink bracht dit besef nog dichterbij. „Het kan ons allemaal overkomen.”

De uitvaart op 2 november was met volledige korpseer – een keuze van zijn familie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 december 2020