Iran hackt telefoons van ballingen in Nederland

Iran heeft met wisselend succes geprobeerd in te breken in de telefoons en computers van Iraanse dissidenten in onder meer Nederland en Zweden, die campagne voeren voor de Arabische minderheid in Ahvaz, in Zuidwest-Iran. De bedoeling van de hackers was informatie te verkrijgen over de dissidenten en hun contacten, van wie sommigen naar wordt aangenomen in Iran zitten. De laatsten zouden hierdoor ernstig gevaar kunnen lopen. In hoeverre de Iraniërs toegang hebben weten te krijgen tot de gegevens van ballingen elders is niet duidelijk.

Dit meldt het VPRO-radioprogramma Argos in zijn uitzending van komende zaterdag. Volgens de programmamakers begon de Iraanse hackingoperatie na de inbeslagname van de telefoon van een prominent lid van de Arabische Strijdbeweging voor de bevrijding van Ahvaz (ASMLA). De uit Zweden afkomstige ASMLA-activist Habib Chaab werd in oktober bij een reis naar Turkije aangehouden en belandde onder nog onopgehelderde omstandigheden, mogelijk door ontvoering, in handen van Iran. Iran beschouwt de ASMLA als een terroristische organisatie.

Boodschap over raketaanval

Vervolgens werd er vanaf zijn telefoon malware verzonden naar Chaabs contacten. Dat gebeurde via een boodschap met een zip-bestand met een Word-document over een raketaanval op een Iraanse militie en de uitnodiging dit te lezen. Een van de ASMLA-contacten in Nederland kreeg echter argwaan toen hij contact zocht met Chaabs telefoon na diens vermissing. Chaab heeft inmiddels, vermoedelijk onder dwang, in een video-opname een bekentenis afgelegd over zijn betrokkenheid bij een bloedige aanslag in Ahvaz in 2018.

De VPRO-journalisten legden de zaak van de malware voor aan cyberdeskundige Rickey Gevers. Hij constateerde dat het om zogenoemde spyware gaat die documenten en informatie zoals e-mailcontacten van een computer verzamelt en wegsluist. De server waar deze informatie naar toe gaat staat in Nederland.

Gevers gaat ervan uit dat het om een operatie van een Iraanse inlichtingendienst gaat. Volgens de ASMLA hebben tien leden in Nederland de bewuste mail ontvangen en mogelijk honderden andere Iraanse ballingen in het buitenland. De Iraanse geheime dienst jaagt al jaren op ASMLA’ers in het buitenland.

Iran wordt ervan verdacht in 2015 en 2017 al twee Iraanse dissidenten in Nederland, onder wie een lid van de ASMLA, te hebben laten vermoorden. Een soortgelijke aanslag in Denemarken kon in 2018 worden verijdeld. Eerder dit jaar werden ook drie ASMLA’ers in Denemarken gearresteerd en een in Nederland op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. De Deense verdachten zouden met hulp van een Saoedische geheime dienst aanslagen in Iran hebben helpen financieren.